IFM acoge "con satisfacción" la luz verde a la OPA parcial sobre Naturgy

MADRID. EP. Jaime Siles, vicepresidente de IFM Investors, ha acogido "con satisfacción" la autorización de la CNMV a la OPA lanzada por el fondo sobre 22,69% de Naturgy. "Creemos que se trata de una excelente oportunidad para que los accionistas obtengan un precio atractivo y en efectivo por sus acciones, sujeto al prorrateo. Esperamos ser un socio constructivo en Naturgy, que aportará estabilidad y apoyo a los planes de gestión de la compañía", ha señalado. "Cuando invertimos, lo hacemos a largo plazo, centrándonos en satisfacer las expectativas de la comunidad, lo que significa que valoramos los derechos de los trabajadores y respetamos el medio ambiente. Como uno de los mayores gestores de infraestructuras del mundo, vemos a Naturgy como una empresa firmemente alineada con nuestros principios y objetivos de inversión fundamentales, ha destacado Siles.

La finalidad perseguida por IFM con la OPA consiste en adquirir una participación "significativa" en Naturgy y con ella respaldar los principios presentados al mercado por la compañía en el plan estratégico para el período 2021-2025, así como contribuir con la experiencia y know-how de IFM Investors a los retos que afrontará la empresa en el futuro, incluyendo, como elemento esencial, la apuesta por la transición energética, "ofreciendo para todo ello apoyo al consejo de administración y al equipo directivo en la estrategia prevista por Naturgy y comunicada al mercado el pasado 28 de julio", indica en el folleto de la OPA.

En cualquier caso, subraya que la decisión de inversión de IFM "no se basa en ninguna modificación de la estrategia de Naturgy ni en la reestructuración de su negocio". También deja claro que no prevé promover ninguna modificación de la naturaleza de las actividades llevadas a cabo actualmente por Naturgy ni de la localizaciónde sus centros de actividad durante los 12 meses siguientes a la liquidación de la oferta.

RESPALDO AL PLAN ESTRATÉGICO

El fondo indica que respaldará un plan industrial a largo plazo que apoye la creación de valor de Naturgy, la disciplina financiera y de estructura de capital (en línea con un rating 'investmentgrade') y la satisfacción de accionistas, trabajadores, clientes y proveedores, y una propuesta de dividendos prudente, en línea con la nueva política de reducción del dividendo incluida en el plan estratégico de Naturgy para el período 2021-2025 (1,20 euros por acción desde 2021 hasta 2025 y un pay-out del 85% de media entre los años 2021 y 2025, evaluándose de nuevo en 2023).

IFM, que ha aceptado todas las condiciones a las que el Gobierno supeditó su autorización a la OPA, considera que la transacción representa una propuesta financiera "atractiva", teniendo en cuenta que la evolución media de la cotización de los competidores más cercanos de Naturgy ha disminuido un 9,5% desde el anuncio de la oferta.

Los accionistas de Naturgy que lo deseen pueden aceptar la oferta parcial con sus acciones por 22,07 euros por acción. El precio de 23 euros ofrecido inicialmente fue ajustado como consecuencia de los dividendos pagados por Naturgy el 17 de marzo y el 4 de agosto de 2021 por importe bruto, respectivamente, de 0,63 euros y 0,30 euros por acción.

El precio suponía una prima del 19,7% respecto del precio de cotización de las acciones de Naturgy al cierre de la sesión bursátil del 25 de enero de 2021, sesión inmediatamente anterior a la fecha de publicación del anuncio previo de la oferta.

El precio de la oferta parcial, que se pagará íntegramente en efectivo, se sitúa por encima del extremo superior del rango de valoración establecido por un experto independiente, Duff & Phleps, que ha elaborado un informe de valoración de Naturgy de acuerdo con lo previsto en el Artículo 137.2 de la Ley del Mercado de Valores (LMV).

La oferta se formula tras los acuerdos del oferente con los accionistas de Naturgy CVC y GIP -titulares del 20,72% y del 20,64% del capital- de no aceptarla.

PAGARÁ UN IMPORTE MÁXIMO DE 4.855 MILLONES

Si la OPA fuera aceptada por el número máximo de acciones de Naturgy sobre las que se formula (220.000.000 acciones, representativas del 22,689% del capital), el importe total a pagar ascendería a 4.855,4 millones de euros.

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN DE LA OPA

En garantía de la operación se han presentado 17 avales por un total de 4.921,4 millones de euros, otorgados por 15 entidades financieras, encabezadas (en términos de cuantía) por la sucursal en España de BNP Paribas y Banco Santander.

En cuanto a la estructura de financiación de la oferta, 2.913,2 millones se financiarán con fondos propios de IFM y los 1.942,1 millones restantes mediante un contrato con BNP Paribas, Banco Santander y CaixaBank como coordinadores principales y prestamistas originales.

IFM deja claro en el folleto de la OPA que la financiación descrita no tiene ningún efecto sobre Naturgy ni afectará de ninguna manera a Naturgy ni a sus filiales. Por lo tanto, no implicará la alteración de la actividad del negocio de la compañía ni de su política de inversión tras la liquidación de la oferta, ni supondrá nuevas obligaciones paraNaturgy o para sus accionistas ni provocará un aumento del grado deendeudamiento de la compañía o sus filiales.

Aunque el éxito de la OPA está condicionado a alcanzar un grado de aceptación del 17%, IFM podrá libremente reducir la condición de aceptación mínima hasta el 10% del capital social de Naturgy o renunciar a la condición de aceptación mínima siempre que la aceptación de la oferta no fuera inferior al 10% del capital social de la energética. Para ello, el fondo necesitará el consentimiento de todos los prestamistas en virtud del contrato de financiación. No obstante, el fondo aclara en el folleto que no prevé renunciar a esta condición.

El plazo de aceptación de la OPA será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.

NOMBRARÁ A DOS CONSEJEROS

Tras la adquisición de una participación "significativa" en Naturgy, el oferente tiene intención de nombrar a dos consejeros, sin que elloresulte en el incremento del número de miembros del consejo de administración de la energética, atendiendo en particular al escaso free float que resultaría tras la oferta.

IFM no tiene intención de promover otros cambios en la estructura, composición y funcionamiento del consejo de administración de Naturgy y de sus comisiones tras la OPA, si bien sí aspira a obtener representación en dichas comisiones en términos similares a los de otros accionistas con participaciones accionariales similares que tienenrepresentación en las comisiones.

El fondo tiene intención de que las acciones de Naturgy sigan admitidas a negociación en las bolsas de valores en las que actualmente cotizan y no apoyará durante los tres años siguientes a la fecha deliquidación de la OPA ninguna propuesta de exclusión de negociación.

IFM GIF es un 'master unit trust' titular de aproximadamente 27.000 millones de euros en activos de infraestructuras en América y Europa. La estrategia de inversión del fondo australiano se centra en las infraestructuras clave de los países miembros de la OCDE, guiándosepor principios de inversión responsable como valores esenciales de su filosofía de inversión.