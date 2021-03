Igea tiene "absoluta confianza" en los diputados de Ciudadanos y no teme imposiciones nacionales a favor de la moción de censura en Castilla y León

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha expresado este jueves su "absoluta confianza" en todos los procuradores del Grupo Parlamentario -está integrado por doce representantes en total- y se ha mostrado convencido de que ninguno de ellos está dispuesto a cambiar el sentido de su voto en la moción de censura "por una dádiva", al tiempo que ha garantizado que no teme imposiciones nacionales a favor de la moción.

"Son lo mejor de nuestro partido, son el alma de nuestro partido, son gente honrada, decente y comprometida", ha aseverado Igea, que ha sido tajante al advertir de que quien piense que los procuradores de Ciudadanos van a cambiar el sentido de su voto es porque no les conocen. "Este partido hace honor a sus compromisos y cuando se cumplen nosotros cumplimos porque somos gente de palabra", ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que no se le ocurriría pedir a ningún procurador que plasmara su compromiso por escrito. "Es una cosa de la que estoy convencido, aseguro que esto va a ser así", ha zanjado sobre el rechazo de Cs a la moción de censura.

Igea ha advertido que el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, va a tener que dar "muchas explicaciones" por las afirmaciones que ha realizado en las últimas horas respecto a que puede haber procuradores de Ciudadanos partidarios de apoyar la moción de censura, ya que "carecen del mínimo rigor".

"La sensación de abandonar mi actual cargo es de cualquier cosa menos de temor, el día que deje esto será uno de los días más felices de mi vida", ha aclarado también respecto a sus expectativas de futuro para recordar que estar en el Gobierno es una responsabilidad y es "difícil" ante la situación que vive la comunidad por la pandemia del coronavirus.

En este sentido, ha reseñado que no teme que haya imposiciones de la dirección nacional de su partido a favor de la moción de censura planteada por Tudanca y ha garantizado no tener miedo". "Soy una persona conocida porque suele decir su opinión, también lo hice en su momento, pero tengo lealtad absoluta, no al partido, sino a las ideas que simboliza este partido".

"Fue mi partido quien me encargó presentarme a las elecciones autonómicas, fue mi partido quien me encargó negociar un acuerdo, soy responsable con los encargos que me hace mi partido", ha explicado Igea.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que su gabinete trabaja con el de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para mantener una reunión la próxima semana. Además, ha asegurado que confía en la palabra de Igea, ya que, a su juicio, ha demostrado en estos dos años de legislatura que "con su intuición" las medidas que se han adaptado desde la Junta ha servido para "salvar vidas".

Por su parte, Igea ha subrayado que ha hablado con su partido y ha recibido un mensaje de Inés Arrimadas en el que garantiza su visita a la comunidad la próxima semana y en el que le traslada un mensaje de "tranquilidad". "No hay duda de cuál es la postura de Ciudadanos a este respecto, ya la próxima semana viene Arrimadas, a ver si así Tudanca se acaba de enterar", ha insistido el vicepresidente.

En este sentido, Igea ha defendido que en Castilla y León los compromisos se cumplen "a la perfección". "Tenemos un gobierno estable, no es un Gobierno ni del PP ni de Ciudadanos, es el Gobierno de Castilla y León". EUROPA PRESS