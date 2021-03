Illa reclama “salir del callejón sin salida” que vive Cataluña por

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, reclamó ayer “salir del cul-de-sac (callejón sin salida) en que las fuerzas independentistas han situado” a Cataluña, y pidió empezar una nueva etapa política esta próxima legislatura.

En su intervención durante el Consell Nacional del PSC, dijo que cuánto antes haya un Govern capaz de desplegar las necesidades del territorio, “mejor para Cataluña, y mejor para los catalanes y catalanas... Un Govern que continúe trabajando por el reencuentro y un Govern que me comprometo a encabezar”, e insistió en que este Ejecutivo sea progresista, de izquierdas y dialogante.

Planteó que el PSC sea “un proyecto abierto, no cerrado” que busque acercarse y dialogar con ciudadanos que aún no se consideran socialistas para incorporarlos al partido y que no se centre solo en las zonas metropolitanas.

En cuanto a la acción política del próximo Govern, explicó que se centre en enfrentarse a la pandemia del coronavirus, en la reactivación económica y en que nadie quede atrás: “El falso camino hacia esta república imaginaria ha servido para esconder una nefasta gestión de los recursos públicos”.

Y reivindicó dos derechos de los catalanes: el derecho a unas instituciones respetadas “para dejar atrás estos diez años de degradación institucional”, y el derecho a la estabilidad y a la tranquilidad.

“A un horizonte previsible, a unos años de previsibilidad de lo que harán las instituciones”, y recalcó la importancia de que no se relacione el nombre de Cataluña con la inestabilidad y el desorden.

“Cuando hay violencia gratuita en las calles de Barcelona y otras ciudades y el Govern no responde con contundencia, lo que se perjudica es la imagen de Cataluña”, y añadió que los conflictos se gestionan pero que la violencia se erradica, en sus palabras. Aseguró que los últimos diez años han sido una década perdida y en balde de la que el conjunto de la ciudadanía, en sus palabras, ha salido perdiendo: “Nadie puede sentirse orgulloso de lo que ha sucedido”.

“Y, sin embargo, el Govern no ha aprendido nada. Ni a respetar a los Mossos d’Esquadra, ni a respetar a la Brigada Móvil (Brimo), ni a respetar a las empresas e inversiones, ni a respetar a los trabajadores, ni a respetar al Parlament y la Generalitat”, añadió con firmeza.

Opinó que el Govern no ha considerado ni el pasado, ni el presente ni el futuro de Cataluña: “Ustedes no solo no respetan a nadie, sino que ya ha llegado el punto en que ni siquiera parece que se respeten a sí mismos”, ha dicho en alusión a los socios del anterior Govern, ERC y Junts.z

SUS RIVALES SE MUEVEN Por otra parte, ayer el vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, emplazó a Junts, comuns y CUP a “intensificar las negociaciones, ambiciosas y honestas” para pactar un Govern para la próxima legislatura. “Intensifiquemos las negociaciones hasta que cerremos un acuerdo de investidura y de legislatura”, dijo en su intervención en el Consell Nacional de ERC.

E insistió en articular una vía amplia y formar consensos de manera urgente, porque considera que la situación derivada de la pandemia así lo requiere: “No dejaremos de reivindicar la vía amplia y los grandes consensos. ERC tiene el encargo de gestionar un proyecto complejo, y no vale hacer las cosas como siempre se ha hecho”.

Así, defendió que los resultados del 14F “se deben plasmar en un gran acuerdo parlamentario” y en una estrategia de gobernabilidad que considera que se debe formar sin vetos y desde la generosidad, en sus palabras.

Aseguró que se formará “con una mayoría clara de diputados a favor de la independencia y con una visión de izquierdas y progresista”.