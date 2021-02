Illa ve el acuerdo en su contra como la foto de Colón independentista

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, calificó ayer el acuerdo de los partidos independentistas para no pactar con él tras el 14F como “la foto de Colón del independentismo”.

En una entrevista en Cope recogida por Europa Press, consideró que la firma por escrito de Junts, ERC, CUP, PDeCAT y Primàries es “un episodio más de la bronca y la confrontación”, y lo ve como un pacto anti-Illa que les retrata perfectamente, dijo.

“Es la perpetuación de la confrontación, el odio, la división, de la decadencia en Cataluña. Es perpetuar más de lo mismo”, por eso pidió que aquellos que quieran sanidad pública y empleo frente a la independencia y la decadencia voten al PSC porque es la solución, en sus palabras.

Por su parte, ERC y el PDeCAT desligaron el acuerdo con los partidos independentistas de no pactar el próximo Govern con el PSC de futuros apoyos al PSOE y al Gobierno de coalición en el Congreso, sobre todo en materia económica y social.

Fuentes parlamentarias de ERC indicaron a Efe que el compromiso del pacto de investidura con Sánchez sigue vigente, dado que una cosa es la Mesa de Diálogo para resolver el conflicto catalán y otra muy distinta el Gobierno de la Generalitat.

“Son dos ámbitos diferentes”, recalcaron tras puntualizar que el documento firmado por JxCat, ERC, la CUP y el PDeCAT no es más que la “visualización de lo que se ha venido diciendo en campaña por activa y por pasiva, de que es imposible apoyar un Gobierno del PSC” porque no compartimos objetivos.

ERC ha reiterado que hay que seguir avanzando en la Mesa de Diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat porque “es algo que trasciende”, e incidió en que el objetivo de ERC es seguir impulsando medidas económicas y sociales progresistas en el Congreso.

En el mismo sentido, el diputado del PDeCAT Ferrán Bel dijo a Efe que el documento firmado no afecta a futuros apoyos que los cuatro diputados de su formación pudieran dar a los socialistas en el seno de la Cámara Baja.

Sin embargo, la candidata de Junts, Laura Borràs, pidió a ERC extender al Congreso el compromiso firmado.

El candidato del PPC al 14F, Alejandro Fernández, tachó de “trampa”, de “comedia” y de “movimiento de maquillaje” el compromiso de los partidos independentistas de no pactar con el PSC, ya que hay una “alianza” entre socialistas y republicanos por la “mutua supervivencia”.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, garantizó que su formación no va a favorecer un acuerdo de Gobierno en Cataluña del PSC y los comunes con apoyo de ERC, aunque remarcó que si se puede hacer un Gobierno sin independentistas ni populistas”, Cs estará ahí.

Por otra parte, el PP anunció que iba a pedir que la Fiscalía investigue si el exministro de Sanidad se ha puesto la vacuna contra el coronavirus, tras negarse a hacerse una prueba PCR para participar en el debate de TV3.

Su líder, Pablo Casado, aseguró que si el candidato del PSC “esconde” que se ha vacunado contra el COVID-19 tendrá que “dimitir” y “renunciar inmediatamente” a la candidatura. Además, defendió que la Fiscalía investigue lo que ha sucedido.

Sin embargo, Salvador Illa rechazó las acusaciones de quienes sugieren que rehusó hacerse un test antes de participar en el debate de TV3 porque está vacunado: “Yo no me he vacunado y eso lo sabe toda España”, aseguró.

En una entrevista en Cope, explicó que ya había estado esa misma mañana en la televisión catalana sin que nadie le pidiera un test PCR o de antígenos y que, cuando llegó por la tarde y se lo plantearon, no se lo hizo porque ni tenía síntomas ni había estado en contacto con un positivo.

La Junta Electoral Central rechaza recurrir a voluntarios en el caso de que haya ausencias para poder constituir las mesas electorales el 14F, pero sí avala que se empleen suplentes de otras cuya configuración ya esté garantizada.