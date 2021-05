JK-5022: justicia tras 13 años con jarro de agua fría al PSOE

Llegó la justicia casi 13 años después del grave siniestro del vuelo JK5022 de Spanair en el que perdieron la vida 154 de sus 172 pasajeros en la terminal de Barajas (Madrid), donde la aeronave se estrelló cuando intentaba despegar. Registrando 219 votos favorables, 121 contrarios y seis abstenciones, el Dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente “ratificó” su aprobación en el Congreso de los Diputados hace solo tres días. Allí los aplausos resonaron. También en Galicia.

María Loreto González iba en dicho avión ese 20 de agosto de 2008. Ella, monfortina de nacimiento, fue una de los 18 supervivientes. Me comenta por WhatsApp el visto bueno de la Cámara Baja. Solo es un mensaje, pero puedo notar su alegría, y aún no conociéndola es indudable la fuerza que desprende.

Médico de profesión (esos que nos salvan la vida y que tanto se olvidan ahora que no hay estado de alarma) y miembro de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 por obligación (ese deber, su forzado deber, de buscar una respuesta) reconoce que las jornadas anteriores habían dedicado su tiempo a recoger firmas vía Change.org ante el batacazo que les había asestado un PSOE irreconocible. El 22 de abril se autorizaba este Dictamen (ahora aprobado) contando con su rechazo. Por este motivo emprendieron la citada iniciativa. Para intentar que cambiasen de opinión en la votación del jueves.

En la campaña, recordaban un tweet del actual presidente, Pedro Sánchez: “El @gpssenado debe votar a favor de la Comisión de Investigación de Spanair, tal y como hizo el Parlamento canario por unanimidad”. “Lo que hacíamos era un llamamiento de seguridad, porque esto no tiene una repercusión directa desde el punto de vista jurídico, pero ha habido un mal hacer”, remarca María Loreto, tildando las causas y gestión de la catástrofe de “desfeito”. Como “diríamos nós”.

No lograron convencerles, aun reuniendo más de 50.000 firmas. A los socialistas no les gustaba unas líneas que recogía el texto elaborado y habían presentado un voto particular, eludiendo las mismas, que fue mantenido. Y es que en el documento del Dictamen se apunta a “los responsables” en la fecha del accidente “que ocuparon puesto de responsabilidad y por tanto asumían decisiones que dentro del sistema se tomaron en el momento del siniestro”. Entonces, claro, gobernaba Zapatero.

Señalan en el mismo a parte de su cúpula. Entre ellos, Magdalena Álvarez Arza, quien ocupaba el cargo de ministra de Fomento. También a Luís Fernando Palao Taboada, secretario general de transportes y secretario de estado; Manuel Bautista Pérez, director general de Aviación Civil; Miguel Ángel Oleaga Zufiria, director del aeropuerto Madrid Barajas; Manuel Azuaga Moreno, el presidente de AENA de 2004 a 2008; Javier Mendoza Sánchez, director de operaciones de Spanair; o a Isabel Maestre Moreno, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

En total, son 17 nombres los que constan en el listado de la Comisión de Investigación, además de la propia aseguradora de la mencionada aerolínea, Mapfre Compañía. A ojos del partido del puño y la rosa, su voto particular (finalmente tumbado) estaba justificado precisamente porque el Dictamen establece responsabilidades que le compete achacar a la justicia y no a una Comisión de esta índole, algo que su diputado, César Ramos, calificaba hasta de “grave vulneración de la ley”.

No obstante, el PSOE se quedó solo. El informe de la Comisión de Investigación, órgano parlamentario constituido en febrero de 2018 que ha celebrado 47 comparecencias y 30 juntas para esclarecer las causas y competencias en el accidente, fue aprobado en el Congreso de los Diputados con votos favorables que llegaron de todos lados, incluyendo incluso a Podemos y, evidentemente, los emitidos con ganas por PP y Vox.

“NO ES NADA CONTRA UN PARTIDO”. Recordando que fue la que estuvo “más grave” y dejando patentes las secuelas del siniestro, entre ellas la cojera que le acompaña y las prótesis que reconoce poseer, María Loreto, quien aun así admite poder caminar y tener “la mente bien” pese al “dolor” de haber perdido a su única hija en el accidente, explica que las conclusiones no son “nada contra un partido concreto”.

“Podían ser otros” los que gobernasen en ese momento, recalca, manifestando que “es solamente decir: ‘Mirad, las cosas hay que hacerlas bien, mande quien mande’”, asevera asimismo la superviviente gallega, indicando que únicamente han pretendido “que se corrijan los datos técnicos y los protocolos de actuación en Aviación Civil para mejorar la seguridad aérea” de modo que “las vidas perdidas” de sus seres queridos “sirvan para salvar otras”.

“Queremos por lo menos que al menos nos pidan a las víctimas perdón y que aprendan a hacerlo mejor los que estén en este momento para que, sobre todo, la seguridad aérea mejore”, reitera la monfortina, indicando que todo se hizo mal “desde el primer momento, antes de que se produjera el accidente”, “cuando se produjo” y, “sobre todo, gravísimo, después” durante el rescate.

“No queremos, ni podemos imputar a nadie, pero sí señalar a los cargos políticos y técnicos que en aquel momento actuaron de forma negligente y será la Fiscalía quien, si encuentra delito, proceda”, añade María Loreto. “Después de casi 13 años todavía no he hablado ante un juez salvo en la Instrucción Preliminar”, sentencia, agradeciendo el “apoyo” parlamentario mayoritario: “Supone una recompensa moral”.

CESE DE MAESTRE MORENO Y CARMEN LIBRERO. Tras la aprobación del Dictamen de Conclusiones, desde la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 han reclamado este viernes por medio de un comunicado la “inmediata dimisión” de Maestre Moreno y de la presidenta de INECO, Carmen Librero Pintado, también incluida en el listado.

“Si no dimiten, solicitamos que sean cesadas por el titular del Ministerio de Transportes, Agenda y Movilidad Urbana, de quienes dependen ambos cargos”, reza el escrito, donde también piden “la dimisión de todos aquellos cargos que se citan en el dictamen” o su cese “en el acto”.

La plataforma, que deja patente que luchará para “llevar a la práctica” el contenido del informe aprobado, demanda además al Gobierno que cumpla el mismo, ahorrándose así “el cuestionamiento público” que supuso “el voto negativo de los 120 diputados del PSOE”.

Finalmente, agradecen el trabajo realizado por todas las personas y diputados que sacaron adelante el documento, remarcando que “los fallos sistémicos” que desembocaron en la Tragedia del Vuelo JK5022 “siguen latentes” y “ni la Versión Oficial de la CIAIAC que ha quedado en evidencia ni la Judicial que se plegó a la misma, fueron ni independientes, ni rigurosas ni decentes”.