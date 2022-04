Jordi Sànchez dejará la secretaría de JxCat en un congreso en junio

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, anunció este sábado que no optará a la reelección en su cargo en el congreso ordinario del partido que se celebrará la primera quincena de junio de 2022 en el sur de Francia.

Lo reveló en su intervención ante el consell nacional de JxCat, reunido en Alcarràs (Lleida), en la que también pidió “generosidad” y que haya única candidatura que opte a los cargos de dirección del partido que lidera el expresident Carles Puigdemont, según informa Efe.

Con su renuncia a optar a la secretaría general, Sànchez despeja la primera incógnita del congreso de Junts, aunque queda por resolver la duda de si Puigdemont continuará como presidente.

En el congreso, las diferentes familias de Junts deberán ponerse de acuerdo para formar esta candidatura unitaria, que Sànchez ya ha dicho que no encabezará: “No tengo la intención de pedir una lista única y después decir venid todos detrás de mí”.

“Esto no va de agendas personales, esto no va de opciones personalistas que nos permitan tener supuestamente minutos de gloria. Esto va de hacer un proyecto colectivo, un proyecto fuerte”, consideró Sànchez.

Su figura había sido cuestionada en los últimos meses por diferentes sectores, y entre los nombres que se barajan internamente para relevarlo está el de Jordi Turull, aunque se podría optar por una solución de consenso que aglutine las diferentes sensibilidades del partido.

Es en este contexto en el que Sànchez pidió “generosidad” para articular “una única candidatura ganadora” en el congreso: “No me da miedo la pluralidad, no me da miedo la candidatura. El reto que tenemos es ser generosos y entendernos, entendernos entre nosotros para poder presentar credenciales ganadoras de cara al exterior”.

Vaticinó que “muchos” querrán que el congreso sea “ruidoso” y que Junts “tropiece”, ya que les disputan “la primera posición como primera fuerza del país”, en una alusión velada a ERC.

Precisamente, y en respuesta al presidente de ERC, Oriol Junqueras, aseguró que su partido no es “derrotista”, sino que el idioma catalán se encuentra en una situación “difícil” y “grave”.

En este sentido, Sánchez apeló a la “militancia lingüística” a favor del catalán.

Señaló que JxCat está dispuesto “a ir hasta el final” en busca del “consenso político” en defensa de la lengua, e intentar poner freno “al intento judicial de limitar el uso del catalán” en la comunidad.

Defendió que la “responsabilidad última” sobre el debate del catalán no recaiga “sobre los equipos directivos ni profesionales docentes” de cada centro.

El secretario general del partido subrayó asimismo que Junts se ha comprometido “a mantener un consenso político” a favor de la lengua, después de que la semana pasada se desmarcasen a última hora del acuerdo al que llegaron con el PSC, ERC y los comunes para proteger el catalán en las aulas.

Junqueras, por su parte, arremetió contra quienes insuflan un “espíritu derrotista” dentro del independentismo e intentan transmitir la idea de que “todo va muy mal”.

En su intervención ante el consell nacional de la formación, celebrado en la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona, evitó citar explícitamente a JxCat u otros sectores independentistas críticos con el Govern de Pere Aragonès, pero sí rebatió las posiciones “derrotistas”.

Pese a reconocer que el país afronta un contexto “lleno de dificultades”, resaltó que hay “motivos para la esperanza”, y recordó que Cataluña se ha enfrentado a situaciones incluso “mucho más difíciles que la actual”.

“Hay quien parece que esté interesado en contagiarnos de un espíritu derrotista, en convencernos de que todo va muy mal y es insuperable, y no es cierto”, denunció.

Para él, “los que desarrollan un discurso derrotista ponen fácil el trabajo a quienes nos quieren derrotados”.