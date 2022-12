La comisión del asalto al Capitolio pide imputar a Trump por cuatro cargos penales

La comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha aprobado este lunes por unanimidad solicitar la imputación del expresidente Donald Trump por tres delitos: incitar o ayudar a una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para engañar al Estado y conspiración para dar falso testimonio.

El resumen ejecutivo del informe de la comisión leído este lunes describe con detalle cómo Trump intentó doblegar, presionar o engatusar a cualquiera que no se plegara a su intento de impedir su derrota en las elecciones presidenciales pese a saber que muchas de esas maniobras eran ilegales, por lo que consideran que es responsable último de la “insurrección” con sus mentiras a la opinión pública.

Trump intentó cambiar el resultado mediante la intervención de cargos públicos en los estados clave, de responsables del Departamento de Justicia, de legisladores estatales y otros funcionarios.

“Diseminó intencionadamente acusaciones falsas de fraude” para evitar la victoria de Joe Biden. “Estas afirmaciones falsas provocaron que sus simpatizantes hicieran uso de la violencia el 6 de enero”, destaca la comisión.

El discurso y la postura de Trump fueron “premeditadas” porque sabía que las acusaciones de fraude eran falsas pese a lo cual no le importó seguir difundiéndolas. “La decisión del presidente Trump de declarar falsamente su victoria en la noche electoral y de pedir que se parara el recuento ilegalmente no fue espontánea. Fue premeditada”, subraya el texto.

PIDE INVESTIGAR A CONGRESISTAS REPUBLICANOS

Además, el informe insta a que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes investigue a varios congresistas republicanos que se negaron a colaborar con la investigación. Entre ellos están el portavoz republicano, Kevin McCarthy, así como los congresistas Jim Jordan, Scott Perry y Andy Biggs, quienes podrían ser sancionados.

“Si se les deja indemnes se cuestionaría la competencia del Congreso para investigar en apoyo a su autoridad para legislar e insinuaría que los congresistas pueden desdeñar obligaciones legales preceptivas para los ciudadanos corrientes”, ha advertido.

La comisión ha votado en una sesión pública final sobre la presentación de cargos penales basándose en una larga investigación. Sin embargo, el informe final de la comisión no será publicado hasta el miércoles próximo.

La comisión está formada por ocho miembros de la Cámara de Representantes --seis de ellos demócratas-- e investiga el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Trump durante la confirmación protocolaria de la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

La petición se trasladará ahora al Departamento de Justicia, que investiga también a Trump en paralelo por su implicación en esos incidentes, que se saldaron con la muerte de cinco personas. Cuatro más se suicidaron tras los hechos.

La aprobación de esta recomendación no tiene efectos judiciales concretos, pero supone un hito histórico porque es la primera vez que el Congreso ha solicitado imputar a un expresidente.

TRUMP DEFIENDE QUE ESTA DECISIÓN LE FORTALECE

El propio Trump ha reaccionado a través de mensajes en su red social, Truth Social, donde ha señalado que la decisión de la comisión de procesarlo es una medida que le hace “más fuerte”.

“Estas personas no entienden que cuando me persiguen, las personas que aman la libertad se reúnen a mi alrededor. Me fortalece. Lo que no me mata me hace más fuerte”, ha escrito en su red social.

Así, ha considerado que ha ganado “de manera convincente” de “los cargos falsos” presentados por “el altamente partidista Comité” en el “engaño de juicio político”, según recoge el periódico ‘The Hill’.

El exmandatario ha descrito las investigaciones como un esfuerzo por socavar su campaña, ya que el cargo de insurrección podría impedir que vuelva a postularse para presidente a la Casa Blanca en 2024.

“La gente entiende que la Oficina Demócrata de Investigación, el DBI, quiere evitar que me postule para presidente porque saben que ganaré y que todo este asunto de enjuiciarme es como lo fue el juicio político: un intento partidista de marginarme a mí y al Partido Republicano”, ha agregado.

El domingo Trump criticó a la comisión por ser “muy partidista” y denunció que sus miembros estaban “filtrando ilegalmente” información confidencial. “¿Cuánto más van a aguantar los republicanos y los patriotas estadounidenses en general que esto siga ocurriendo?”, se preguntó.

“IMPORTANTE TRABAJO BIPARTIDISTA”

También tras la votación, la Casa Blanca ha destacado el “importante trabajo bipartidista” de la comisión --formada por seis demócratas y dos republicanos considerados contrarios a Trump--, pero no ha querido profundizar más en los hechos.

“Desde el principio hemos sido muy claros y hemos dicho que lo que ocurrió el 6 de enero fue el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil y el presidente ha sido muy claro: nuestra democracia sigue bajo amenaza”, ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean. “Todos tenemos que protegerla”, ha apostillado.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha hecho hincapié también en el “liderazgo bipartidista”. “El Congreso y nuestro país están agradecidos por el liderazgo bipartidista y patriótico del presidente Bennie Thompson, la vicepresidenta Liz Cheney y los miembros del Comité Selecto, quienes han sido implacables en su búsqueda de la verdad”, reza un comunicado de su oficina.

“Saludamos a estos valientes legisladores por brindar claridad de conciencia en nuestro trabajo para defender la democracia y ofrecer una ‘Hoja de ruta hacia la justicia’ que ayudará a protegernos contra futuros ataques”, continúa la misiva.

Además, Pelosi ha indicado que este “resumen ejecutivo documenta el siniestro complot para subvertir el Congreso, destrozar la Constitución y detener la transferencia pacífica del poder”. “El Comité ha llegado a conclusiones importantes sobre la evidencia que ha desarrollado y respecto esos hallazgos”, ha agregado.

“Nuestros fundadores dejaron claro que, en los Estados Unidos de América, nadie está por encima de la ley. Este principio fundamental sigue siendo inequívocamente cierto, y se debe hacer justicia”, ha zanjado.

Por su parte, el presidente de la comisión, Bennie Thompson, ha afirmado que está “convencido” de que Trump será imputado con la ayuda de las pruebas reunidas por la comisión de investigación. “La comisión lo ha estudiado mucho y en profundidad y desde mi posición no podíamos hacer otra cosa que pedir la imputación”, ha afirmado Thompson en declaraciones a la CNN.

