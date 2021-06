La factura de la luz en junio ya es la más cara de toda la historia

··· El sector eléctrico considera que la propuesta del Gobierno para recortar los ingresos que reciben por los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ de algunas tecnologías como la nuclear o la hidráulica, se basa en unas hipótesis “falsas”, contrarias a la normativa europea y que “distorsionan el mercado”.

··· Fuentes del sector indicaron que el anteproyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del dióxido de carbono (CO2) que perciben estas instalaciones, y que supondría un recorte de unos 1.000 millones de euros anuales para las compañías a los actuales precios de unos 50 euros por tonelada de CO2, no va a suponer “un abaratamiento” en el recibo de la luz.

··· Consideran “falso” el planteamiento de que estas instalaciones no sean “repetibles” y de que estén ya amortizadas, ya que cuentan con unas inversiones y unos costes fijos que recuperar.