La Fiscalía no ve delito y archiva su investigación de la tragedia de Melilla

Madrid. Unidas Podemos, ERC y EH Bildu lamentaron que la Fiscalía haya archivado las diligencias abiertas para investigar la tragedia registrada en la valla de Melilla el 24 de junio, donde tras un intento de salto murieron al menos 23 personas, y critican contradicciones entre el informe oficial de los hechos y las imágenes que pudieron ver los diputados de la Comisión de Interior.

El diputado de Unidas Podemos y portavoz de Interior del grupo parlamentario en el Congreso, Enrique Santiago, criticó que la Fiscalía no aprecie indicios de delito en la actuación de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. “Hay un problema de serias contradicciones entre el informe oficial de los hechos y las imágenes que hemos visto”, aseguró en un comunicado en el que señala que “está claro que la Fiscalía tiene que indagar sobre quién movió los cuerpos de las personas fallecidas y heridas, y en qué situación quedaron”.

Enrique Santiago, que viajó a Melilla con una representación de parlamentarios de la Comisión de Interior para conocer los hechos y que días después visionó las imágenes ofrecidas por la Guardia Civil, incide en que “no parece adecuado que se cierre una investigación por parte de la Fiscalía simplemente aludiendo al intercambio de piedras ocurrido entre la Guardia Civil y las personas que intentaban entrar en España”.

La Fiscalía ha dado además traslado al director adjunto Operativo de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria.

“Parece evidente –añade Santiago– que las personas que resultaron heridas y fallecidas fueron movidas de un lado a otro del edificio fronterizo del Barrio Chino y hace falta aclarar cómo ha ocurrido, quiénes son los fallecidos, ya que no se conoce el nombre ni de los 23 (muertos) que han reconocido que hubo las autoridades de Marruecos”, recalcó.

La diputada de ERC Maria Dantas también criticó en redes sociales que la Fiscalía “avale las 470 devoluciones en caliente que cita el Defensor del Pueblo” y recuerda que hay imágenes “que muestran cómo al menos una persona murió en territorio español y que no hubo asistencia médica”. “Hay responsables, hay personas muertas, hay personas desaparecidas. Están las familias de esas personas que merecen ser escuchadas. No queremos un Tarajal 2. No queremos impunidad”, reclamó.

Desde EH Bildu, el diputado Jon Inarritu, miembro también de la Comisión de Interior, lamentó que “ante la mayor tragedia en una frontera española, la Fiscalía ha preferido dar carpetazo”. “¿Ha sido todo una simulación para decir que ya lo han investigado? ¿No quieren incomodar a Marruecos?”, se preguntó.

Asimismo, Amnistía Internacional también criticó este viernes que el Ministerio Público haya avanzado “hacia la impunidad de lo ocurrido en la valla de Melilla”.