La Fiscalía pide que Medina abone una fianza de 891.227 €

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso de las mascarillas que imponga una fianza de 891.227 euros al empresario Luis Medina para asegurar el pago de posibles responsabilidades, mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado el embargo de sus bienes por una cuantía total de 1,1 millones de euros.

Este lunes se conocían las medidas cautelares que proponen las acusaciones personadas en el procedimiento que sigue el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que investiga a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, según informa la Agencia Efe.

Se les investiga por tres contratos de emergencia con el Ayuntamiento de la capital firmados en marzo de 2020 para la compra de mascarillas, test rápidos y guantes por valor de doce millones de euros, y por los que pudieron embolsarse seis millones de dólares, con los que adquirieron varios vehículos de alta gama, una vivienda en Pozuelo de Alarcón o un yate, según Anticorrupción.

El magistrado Adolfo Carretero preguntó la semana pasada a la partes por la adopción de medidas cautelares, al constatar que la cuenta bancaria del aristócrata Luis Medina únicamente dispone de una cuantía de 247,26 euros y no hay rastro de “los bonos aludidos por el Ministerio Fiscal”, dos bonos bancarios por un valor de 400.000 euros.

En el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público cifra en 891.227 euros la cuantía de la fianza, teniendo en cuenta que las responsabilidades pecuniarias pueden ascender a 1.216.989 euros y que los embargos acordados suman 325.762 euros (de un yate valorado en 325.515 y de los 247,6 euros de una cuenta).

Además, propone al juez que decrete el embargo de los bienes del hijo del duque de Feria y Naty Abascal si finalmente no cubre esa fianza.

La fianza se solicita “sin perjuicio, como también se indicó en la querella, de que la fianza o embargo de los bienes propiedad de Luis Ramón Medina Abascal tenga que ser ampliada en el caso de que no se logren garantizar suficientemente las responsabilidades pecuniarias del otro investigado, dado el carácter solidario de la responsabilidad civil ex delicto”.

El consistorio de la capital por su parte, personado como acusación particular, ha solicitado el embargo de bienes de Luis Medina “en la cuantía total de 1.140.927 euros, en la que se incluye el valor total de las ganancias obtenidas por el mismo en perjuicio del Ayuntamiento de Madrid (912.742 euros) y el resto (228.185 euros) en concepto de costas”.

En su escrito, la letrada del ayuntamiento pide asimismo que se realice una averiguación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial para proceder al embargo “de los bienes encontrados, a efecto de asegurar las responsabilidades pecuniarias”.

La acusación popular que ejerce Podemos en esta causa también ha pedido, al igual que reclama la Fiscalía, que se le imponga una fianza de “como mínimo el importe de las ganancias obtenidas del delito”, y que al mismo tiempo se decrete “el embargo de bienes suficientes, así como la prohibición de disponer de los mismos, para cubrir sus responsabilidades”.

Podemos solicita que se actúe contra Medina por un presunto delito de alzamiento de bienes por haber supuestamente vaciado sus cuentas tras saberse investigado y que se rastreen posibles bienes en el extranjero.

Y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, aseguró este lunes que coinciden con Podemos en que se amplíe la investigación sobre el comisionista por un presunto delito de alzamiento de bienes.

Espinar explicó que los socialistas, como ya hiciera Más Madrid, pedirán al punto neutro judicial que valoren todos los bienes que tienen ahora mismo en su posesión, tanto Medina como Luceño.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, volvió a defender que no han cometido irregularidad alguna en el caso, y subrayó que está “orgulloso” de que el presidente Pedro Sánchez le haya puesto en el “centro de la diana de las cacerías que organiza la izquierda”.

Medina ha pedido al juez que el ayuntamiento no sea acusación particular, puesto que “ha firmado y aceptado los contratos investigados, y por esa participación a lo largo de la instrucción podría derivarse algún tipo de responsabilidad” no compatible con ser perjudicado.

Así lo exponen sus letrados en un recurso de reforma, al que ha tenido acceso Efe, interpuesto ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid contra el auto del 12 de abril en el que el magistrado Carretero daba por personados en la causa al Ayuntamiento de Madrid como acusación particular y al PSOE, Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid y Partido Podemos como acción popular.