La mayoría de las comunidades estudia prohibir fumar en la calle y terrazas

La mayoría de las comunidades estudian prohibir fumar en calles y terrazas si no se cumple la distancia física de seguridad, como ayer hizo Galicia y hoy ha decidido Canarias, una media "a favor de la salud pública" que aplauden los expertos para contribuir a frenar la expansión del coronavirus.

Galicia ha sido la primera comunidad que, desde la madrugada de este jueves, ha vetado el tabaco en la vía pública y espacios al aire libre, incluidas las terrazas, si no se cumple con la distancia de dos metros por la concurrencia de personas o las dimensiones del lugar.

Una decisión, que ha han reclamado en los últimos meses las sociedades médicas para el control de la pandemia, y que hoy ha acordado también el Ejecutivo de Canarias ante el incremento de casos positivos de coronavirus.

Tras la decisión de estas comunidades, la mayoría de territorios también sopesa llevarla a cabo, como la Comunidad de Madrid que prohibiría fumar en la vía pública "sin ningún género de duda" si no se puede cumplir con la distancia de seguridad, que ahora es solo una recomendación,

Lo ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero que ha añadido que la Comunidad lo haría siempre que pudiera adaptar "la posibilidad a nivel legislativo" que ha utilizado Galicia.

Y es que el consejero ha apuntado que en su momento "se valoró la prohibición", pero según los servicios técnicos se trataba de una cuestión que competía a ley estatal antitabaco y "tuvimos la duda de si aumentar la restricción".

Para el Gobierno de Castilla-La Mancha es "una medida positiva a priori", con lo que según el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, se "está sopesando" porque "puede ser positiva para atajar el virus", si bien considera que esta normativa "debería ser de ámbito nacional".

Por su parte, fuentes de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana han asegurado a Efe que estudia también implantarla, al igual que ha afirmado el Ejecutivo de Cantabria, que analiza si impulsar alguna acción similar a la de Galicia.

En Aragón, una de las comunidades más afectadas por el aumento de casos y brotes, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha reconocido que la decisión de la Xunta "no se descarta" en la región: "La estamos valorando como todas las medidas de otras comunidades autónomas", ha aclarado.

El País Vasco, que está analizando la posibilidad de restablecer el estado de emergencia sanitaria, ya decretado al pasado mes de marzo, está de acuerdo con la prohibición de fumar si no hay distancia, una medida que ya la planteó como posibilidad.

La consellera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, también es partidaria y ha puesto la medida como ejemplo de "buenas prácticas" que las comunidades y la administración central deben compartir para mejorar la salud pública.

Asturias la valora "con prudencia" en función de cómo evolucione la pandemia y desde la perspectiva jurídica para definir "hasta qué punto" se podría tomar esa decisión desde el ámbito competencial, según la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez.

El Gobierno andaluz lo está analizando, por eso ha encargado un estudio a los miembros del Plan Andaluz Antitabaco para determinar si hay evidencias científicas de que la prohibición de fumar en la calle sería positiva para evitar la propagación de la COVID-19 y, en función de ese informe, estudiará si la implementa o no, tal y como ha afirmado el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

En principio, la Junta no le ve "una trascendencia clínica muy notable" a esa medida, pero Aguirre ha explicado que han preferido pedir ese "pequeño informe para intentar sacar conclusiones.

Y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado que va a dar instrucciones para que las fuerzas de seguridad sean "lo más estrictas posible" en el cumplimiento de las normas dictadas que afectan a las terrazas y que implican que si no hay distancia social únicamente se puede retirar la mascarilla para beber o comer, no para fumar.

Navarra, en estos momentos, no tiene previsto adoptarla pero, según han indicado a Efe desde el departamento Salud, va a estudiarla.

La Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja ha informado, por su parte, de que ha analizado todos los escenarios posibles y aplicará las medidas en función de cómo evolucionen los datos de contagios.

Extremadura no prohibirá fumar en la calle o lugares públicos si puede mantenerse la distancia y va a sopesar bien la medida antes de llegar a esa situación, aunque si consideran que es positiva para prevenir contagios no dirán que no, según el consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Murcia tampoco contempla la prohibición, y en el supuesto de ponerla en marcha tendría que consensuarlo, según ha afirmado a EFE un portavoz de la Consejería de Salud.

Ya el Ministerio de Sanidad advirtió el pasado 2 de julio de los nuevos riesgos asociados al acto de fumar o vapear vinculados con la transmisión de la COVID-19, como la expulsión de gotitas que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas, la manipulación de la mascarilla o el contacto de los dedos con la boca tras tocar los cigarrillos.

También lo hicieron los expertos, que aplauden que Galicia y Canarias hayan dado un paso adelante "en favor de la Salud Pública", tal y cono afirma a Efe el presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Carlos Jiménez.

Jiménez ha señalado que el actual "es un momento ideal" para adoptar una decisión de estas características "porque sin duda ayuda a controlar la pandemia".

No obstante, ha emplazado al Ministerio a regular en todo el territorio el consumo de tabaco en lugares públicos abiertos y cerrados durante la pandemia y ha advertido de que cuando se legisla hay que vigilar que la normativa se cumpla.

El sector tabaquero español -agrupado en la Mesa del Tabaco- ha manifestado este jueves que a día de hoy "no existen estudios científicos concluyentes" que avalen la prohibición de fumar en calles, bares y terrazas que ha impuesto Galicia, como medida para evitar el coronavirus. EFE