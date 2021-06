La OTAN planta cara a regímenes autoritarios como Rusia o China

Los líderes de la OTAN concluyeron su cumbre de este lunes en Bruselas con la determinación de plantar cara a las amenazas procedentes de “regímenes autoritarios” como Rusia o China, indicó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.

“Hay fuerte convergencia entre los aliados” frente a las amenazas para la seguridad que representa el refuerzo militar de China, indicó Stoltenberg en una rueda de prensa al término del encuentro, en la que aludió igualmente a la “agresividad” de Rusia, refiriéndose a ambos países como “regímenes autoritarios”.

“Europa y Norteamérica deben permanecer fuertes juntos para defender nuestros valores e intereses, especialmente en un momento en el que regímenes autoritarios como Rusia y China amenazan el orden internacional basado en reglas”, afirmó el ex primer ministro noruego.

Respecto a Rusia, Stoltenberg recalcó que la relación de la Alianza con Moscú está “en su punto más bajo desde la Guerra Fría” y advirtió de que las agresiones de este país son una amenaza para la seguridad de la OTAN, muchos de cuyos miembros comparten frontera con Rusia.

Los países de la Alianza, añadió, mantienen su compromiso con una estrategia “de defensa y diálogo”, expresaron su solidaridad con países como Ucrania y Georgia y acogieron positivamente que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya mantenido consultas con sus socios transatlánticos antes de su reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, este miércoles en Ginebra.

Stoltenberg también celebró el “potente mensaje” de Biden en su compromiso con la OTAN, que fue replicado con igual fuerza por el resto de aliados.

Respecto a China, el secretario general de la Alianza destacó una “fuerte convergencia de puntos de vista” entre los aliados para subrayar las “oportunidades” para interactuar en intereses comunes como el control de armas o el cambio climático.

Sin embargo, también constataron que la influencia creciente y las políticas de Pekín “presentan retos” a la seguridad de la OTAN, que los socios “abordarán juntos” a la vez que “se comprometen con China” para defender sus intereses en materia de seguridad.

Además, este lunes se supo que España será la sede de la próxima cumbre de la OTAN en 2022, según deecidieron los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica.

“Esperamos volver a reunirnos en España en 2022, a la que seguirá nuestro próximo encuentro en Lituania”, indican los líderes aliados en las conclusiones acordadas en la cumbre de ayer.

20 SEGUNDOS. Durante la misma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, restó importancia a la brevedad de la conversación que mantuvo con el presidente estadounidense, Joe Biden, durante la cumbre de líderes de la OTAN, defendiendo que era una primera toma de contacto y que acordaron “seguir en contacto”. Pero sí precisó que el encuentro duró más de los 20 segundos que ha dicho la prensa, aunque ironizó asegurando que no tiene un cronómetro para medir la duración.

El encuentro adelantado por Moncloa entre los dos presidentes, que hasta el momento no habían hablado por teléfono, generó mucha expectación, pero finalmente selimitó a una breve conversación entre ambos, de menos de un minuto, mientras caminaban desde el lugar donde se ha hecho la foto de familia a la sala donde se iban a reunir los líderes.

“Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos pero le puedo garantizar que ha sido unos segundos más de los que hace referencia”, respondió al ser inquirido por la brevedad del encuentro por un periodista, que habló de 20 segundos.

En este sentido, explicó que han mantenido una “breve conversación y posteriormente un breve paseo” ya que los servicios de la OTAN les pidieron que se trasladaran. “Más allá de lo que pudiera conversar” con Biden, “lo que sí que es evidente es que era una primera toma de contacto”, se defendió.

Según Sánchez, el encuentro ha “dado de sí” puesto que pudieron hablar de “reforzar los lazos” en materia militar, ya que el acuerdo bilateral de defensa existente es de 1988 y el Gobierno es partidario de actualizarlo. Dicho convenio, que regula las bases estadounidenses en Rota y Morón, fue prorrogado un año mas el pasado noviembre, ya que expiraba este mes de mayo, ante la llegada de Biden a la Casa Blanca.

También hablaron sobre la “situación de Latinoamérica”, tras la gira efectuada por el presidente del Gobierno la semana pasada a Argentina y Costa Rica, donde mantuvo una cumbre con los presidentes centroamericanos con motivo del 30 aniversario del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

Respecto a este asunto, precisó que trasladó a Biden su “preocupación por la situación migratoria y económica en la región como consecuencia de la pandemia”.

Por otra parte, Sánchez dijo que ha felicitado a Biden por “la agenda progresista que ha puesto en marcha” y por su vuelta “a los grandes consensos multilaterales”, como la vuelta al Acuerdo de París.

Por último, insistió en que el presidente estadounidense, “como líder progresista” inspiró a muchos, entre los que se ha incluido y “los primeros pasos que ha tomado certifican esa inspiración progresista”, citando la vuelta al Acuerdo de París o algunas cuestiones de política social.

PRIMERA TOMA DE CONTACTO. “Después de esta primera toma de contacto, hemos quedado en continuar colaborando, trabajando y seguir en contacto”, remató. Por lo pronto, ya es seguro que Biden visitará el próximo año España, ya que los líderes de la OTAN acordaron que Madrid sea la sede de la cumbre de 2022.

La breve charla mantenida entre los dos presidentes fue su primer contacto toda vez que Biden no había llamado hasta ahora a Sánchez, como sí hizo a otras decenas de mandatarios internacionales tras su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, y el presidente del Gobierno no fue de los líderes que llamaron al demócrata tras su victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos.

También desde Moncloa se restó importancia a la ocurrido. Así, fuentes gubernamentales sostuvieron que “siempre se ha hablado de encuentro, nunca se ha empleado la palabra reunión ni la idea de encuentro bilateral, que tiene otras implicaciones diplomáticas”.

El objetivo no era otro que “saludarse, conocerse y dar una imagen de sintonía que pudiera verse reflejada gráficamente, como así ha sido”, han subrayado, asegurando que la elección de España como próxima sede de la cumbre de líderes de la OTAN en 2022, coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión, hacen de esta “una jornada muy provechosa y positiva”.

Lo informal del encuentro ha hecho que este no figurara ni en la agenda de Sánchez ni en la de Biden, en la que sin embargo la Casa Blanca sí ha incluido una reunión conjunta con los mandatarios de Estonia, Kaja Kallas, Letonia, Egils Levits, y Lituania, Gitanas Nauseda, así como otra con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esta última conocida desde la semana pasada.

Al margen de este ‘encuentro’ con Biden, Sánchez se ha reunido con el primer ministro británico, Boris Johnson, y con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y según Moncloa también hay previsto un contacto con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.