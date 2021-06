La rebaja del IVA de la luz del 21 al 10 % se aplicará previsiblemente este sábado

···Facua cree que las medidas temporales para contener la subida en el recibo de la luz, con la bajada del IVA de la electricidad del 21 al 10 % hasta final de año y la suspensión tres meses del impuesto del 7 % a la generación, no supondrán más que “un parche”, y no van solucionar “el problema de la carestía de la electricidad”. Su secretario general, Rubén Sánchez, pidió en unas declaraciones a Europa Press “tomar medidas de calado”, y aseguró que “da la sensación de que el PSOE no quiere o no se atreve a poner en marcha medidas contra el oligopolio de las eléctricas”.