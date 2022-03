La UE saluda el acercamiento entre Marruecos y España, que afirma respaldar a la ONU

···Partidos de izquierda y de derecha exigen al presidente Sánchez que dé explicaciones en el pleno del Congreso sobre el giro que ha dado el Ejecutivo en su posición frente al Sáhara Occidental y su apoyo a Marruecos, que ha molestado tanto a la oposición como a sus socios de Gobierno.

···Hasta 13 partidos de diferente signo político (PP, Cs, ERC, EH Bildu, PNV, JxCAT, PDeCAT, BNG, La Cup, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Coalición Canaria) han solicitado la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que explique un cambio histórico en la política internacional de Estado que no ha sido consensuado con los grupos parlamentarios. Todos ellos coinciden en que la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, prevista para este miércoles no es suficiente. Unidas Podemos es el único grupo parlamentario que no ha registrado todavía ninguna iniciativa vinculada al nuevo respaldo a la propuesta marroquí.