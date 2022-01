Los populares apuntan a Pedro Sánchez ante el primer lance electoral

Salamanca. El presidente nacional del PP, Pablo Casado, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, focalizaron en el líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus críticas durante el primer acto de una precampaña que culminará el 13 de febrero con las elecciones en dicha comunidad.

Fue este sábado en Salamanca, durante la Convención Intermunicipal del PP de Castilla y León, en la que Casado intervino de forma telemática un día antes de que Sánchez respalde presencialmente en Palencia, este domingo, al líder de su partido y candidato en esta comunidad, Luis Tudanca.

Casado, en cuarentena después de dar positivo en covid-19, exigió a Sánchez la destitución del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por las declaraciones vertidas en el rotativo británico The Guardian contra la ganadería extensiva española.

Pidió “una rectificación y una disculpa”, y recordó a Sánchez, quien dijo que “no quería depender de los radicales porque le quitaría el sueño”, que asuma que ese pacto con “partidos radicales” es lo que le impide destituir al titular de Consumo.

El líder del PP rompió una lanza por el sector ganadero al recordar “a los urbanitas que piensan que las salchichas se imprimen en 3D” que la ganadería en España supone 15.000 millones de euros en producción, 9.000 millones en exportaciones, y que da trabajo indirectamente a dos millones de personas.

Son “exportaciones que se ponen en juego” cuando en la prensa internacional se afirma que “se exporta carne de mala calidad”, insistió en sus críticas hacia Garzón.

La carne española, defendió, “es la mejor del mundo, tanto la que se lleva directamente a la carnicería como los productos famosos en el mundo entero”.

Al referirse a la reforma laboral, aseguró a Sánchez, que este viernes pidió formalmente el aval de todos los partidos a esta norma, que no contará con el voto del PP.

Se preguntó si acaso los populares tienen que apoyar al Gobierno por el hecho de que derogue “solo un 10 por ciento de su reforma” o porque haya habido un pacto con sindicatos o patronal.

Dejó claro que el Gobierno no les ha llamado y no ha buscado su apoyo y que, por tanto, no contará con el aval de los populares a una reforma que sale “en el peor momento, cuando hace falta más flexibilidad”, apostilló.

Tras augurar un “excelente resultado” de Mañueco en las elecciones del 13 de febrero para construir una “mejor” Castilla y León, fue muy crítico con Sánchez al resumir el balance de sus dos años de Gobierno con tres rasgos: las mentiras, la incompetencia y la arrogancia. efe