Mantienen los socios de Gobierno el pulso sobre calidad democrática

Varios ministros del PSOE salieron ayer en defensa de la democracia española frente a las críticas expresadas por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cuya formación, Podemos, optó por arroparlo con un vídeo en el que ejemplifica las situaciones que no ve “normales” en democracia, informa Efe.

Lejos de rebajar la tensión en el Ejecutivo después de que la ministra portavoz, María Jesús Montero, enmarcase las críticas de Iglesias en el contexto de la campaña electoral, Podemos relataba ayer en un vídeo las cuestiones que considera anómalas, entre ellas la marcha a Emiratos Árabes del rey emérito, la condena al rapero Hasél o el bloqueo del poder judicial.

“Para Podemos esto no es normal. Para otros es la normalidad. Nosotros no nos conformamos. ¿Y tú?”, preguntaba en redes sociales.

Contra este posicionamiento se pronunciaron ayer los ministros socialistas Juan Carlos Campo, José Luis Ábalos, Reyes Maroto, y Arancha González Laya, que se sumaron a las críticas expresadas por las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño.

Por el momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue guardando silencio sobre las palabras de Iglesias en el Diari Ara, donde, “como vicepresidente del Gobierno”, aseguraba que “no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España”.

Sin que nadie le preguntase, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aprovechó su participación en un curso sobre cumplimiento normativo para resaltar: “España es un Estado de Derecho y una democracia plena”.

A ese respecto, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, dijo en Catar que “todos los españoles” saben que la democracia en España es “plena, sólida y fuerte”. “Lo sabemos los españoles que hemos conocido sistemas que no eran democráticos en el pasado”, subrayó.

También sin ambages se expresó la titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para quien “nadie puede discutir” que España tiene “una democracia plena”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, no cree –aseguró– que Iglesias piense que está en un estado no democrático porque “no podría formar parte de un Gobierno que no es de un país democrático”.

No obstante, señaló que no hay ninguna democracia cerrada ni perfecta, y que una de las características de la democracia es su capacidad para profundizar en ella, un motivo por el que, a su juicio, se habla de profundizar en la llamada “calidad democrática”.

También aludió a ese “recorrido de mejora” de la democracia el exministro y candidato del PSC, Salvador Illa.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, no se desmarcó de Pablo Iglesias pero tampoco cerró completamente filas con él.

En declaraciones a la Televisión de Galicia, recordó que España es un “país democrático que nos permite ir a votar y con garantías”, pero dijo que, independientemente de eso, hay una reflexión “en torno a la calidad democrática”.

Posteriormente, en Barcelona, apuntó que en el Gobierno “todos” están de acuerdo con las palabras de Iglesias.

“Si no, no hubiéramos presentado una iniciativa para corregir ese déficit democrático que tenemos”, aseveró en referencia a la iniciativa para reformar los denominados delitos de expresión.

Más tajante se mostró el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, que ironizó con que Iglesias “puede dar las gracias de que el Estado no lo envenene con polonio”, y denunció que “solamente” se le ha espiado “desde las cloacas de Interior para fabricar basura falsa y adulterar las elecciones”.