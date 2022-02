Mañueco se mantiene en gobernar solo tras chocar con el PSOE y mira a Vox

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, se centra ya en la reunión que mañana tendrá con Vox para buscar un acuerdo de gobierno “en solitario” tras la mantenida con el PSOE, celebrada ayer, que calificó de “profundamente decepcionante” al acusar a los socialistas de estar “preocupados de seguir las instrucciones” de Pedro Sánchez.

Por su parte, el líder autonómico del PSOE, Luis Tudanca, aseguró tras la reunión que ambos y sus equipos mantuvieron en las Cortes de Castilla y León que estaba “estupefacto” por comprobar que el PP ha “dinamitado la reunión tras quince minutos por la mera mención de la palabra corrupción”, a pesar de que el planteamiento socialista era el de ofrecer posibilidades de investidura si, como anunciaron la pasada semana, el PP se abría a trazar un cordón democrático para impedir “la entrada de la extrema derecha al gobierno”.

En sendas ruedas de prensa, ambos evidenciaron que la posibilidad de un acuerdo entre el PP y el PSOE es inviable por las diferencias de planteamiento y también por el convencimiento de los socialistas de que los populares tienen ya cerrado el plan de pactar con Vox, algo que niegan en el PP, aún con el deseo de gobernar en solitario, lo que necesitaría del apoyo parlamentario del partido de Santiago Abascal, informa Efe.

“Es una marioneta de Sánchez”, expresó Mañueco en su comparecencia sobre Tudanca, a quien reprochó que hiciera “chanzas” y haya “ridiculizado” la posibilidad de que el PP forme gobierno en solitario, sin que Vox entre en el Ejecutivo.

Mañueco insistió en que descarta cualquier posibilidad de una repetición electoral y en que tiene “las manos libres y la mente abierta” para formar un gobierno “fuerte y estable, liderado por el PP”, aunque preguntado por este aspecto, apostilló que mantiene aún su preferencia por gobernar sin Vox.

Sobre esta cuestión, Mañueco calificó de “media verdad” el hecho de que el PSOE dijera que no llegaron a un acuerdo con Vox “todavía”, ya que lo que le trasladó a los socialistas es que quiere un gobierno en solitario y que aún no se reunieron con los representantes de ese partido, al que prefirió no “juzgar” ni calificar como de extrema derecha, sino conseguir un acuerdo “homologable”.

Como anticipo de la reunión de mañana y también como conclusión del encuentro de ayer con el PSOE, el dirigente del PP subrayó que “el destino de Castilla y León se tiene que decidir en Castilla y León”, en referencia a las posiciones que puedan venir determinadas por las direcciones nacionales de los partidos.

Preguntado por los motivos por los que la reunión concluyera a los 15 minutos de iniciarse, después de que el socialista Luis Tudanca hablara de que fue por pronunciar la palabra “corrupción”, Mañueco negó que hubiera condiciones previas y se limitó a repetir que se levantaron de la mesa por los “silencios”, el “rechazo”, las “evasivas” y las “excusas” del PSOE ante las propuestas del PP.

En concreto, el aspirante a la reelección lamentó no obtener respuesta del PSOE ante la propuesta de un programa legislativo compartido, la colaboración con el Gobierno en materia de despoblación, un calendario sobre “infraestructuras pendientes”, la defensa del medio rural y forjar acuerdos de Comunidad.