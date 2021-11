María San Gil se suma a la plataforma NEOS

En la tarde de este viernes, Madrid será escenario de la presentación de la plataforma política NEOS (Norte, Sur, Este, Oeste y Sur), que tiene a la donostiarra María San Gil como una de sus promotoras. Política muy popular y conocida en el País Vasco, fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de San Sebastián y diputada en el Parlamento Vasco. Asistió, demudada, al asesinato de su compañero de filas en el Partido Popular Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA de un balazo en la cabeza mientras los dos comían en un restaurante de esta ciudad.

Hoy responde a EL CORREO.

¿Ha habido algún detonante concreto que haya servido para poner en marcha NEOS?

No podemos hablar de un detonante concreto. NEOS tiene su origen en una serie de conferencias celebradas allá por 2018. En ese momento nos dábamos cita la Fundación Villacisneros, la Fundación Valores y Sociedad, la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria para promover el pensamiento crítico y el debate cultural, en las que ya comentábamos la necesidad de una alternativa cultural que contrarrestase al incipiente Frente Popular y nos dimos cuenta de que hacía falta hacer algo más... ir más allá.

¿Cuál es la propuesta de valor de NEOS frente a otras iniciativas de la sociedad civil?

Aunque son varias las propuestas de valor de NEOS, me gustaría resumirlas en dos.

Por un lado, NEOS tiene la vocación de ser ese punto de encuentro donde vertebrar e impulsar al resto de asociaciones, fundaciones, colectivos y universidades. Nosotros no somos los protagonistas porque entendemos que lo importante no es quién hace el proyecto, sino el proyecto per se. Por otro lado, defendemos los principios del humanismo cristiano de principio a fin.

¿Por qué habéis seleccionado esas siete áreas?

Partimos de los principios y valores de la cultura europea, los cuales tienen su origen en la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. A partir de ahí fijamos esas siete líneas, representadas por sus correspondientes grupos de trabajo, para defender aquellos principios que más lo necesitan actualmente.

¿Qué papel ha jugado el actual Gobierno en la creación de NEOS?

Si en estos momentos hubiera un Gobierno que defendiera con naturalidad los pilares de nuestra civilización – sin promover leyes sectarias como la de la eutanasia o la memoria histórica – y fuera además quizá NEOS no tendría razón de ser. Sin embargo, este Frente Popular exige una respuesta de la sociedad civil por parte de todos aquellos que nos sentimos atacados en lo más profundo de nuestras creencias. Ese proyecto relativista y de destrucción de nuestro orden social a exige la réplica de la sociedad civil.

¿El ser una iniciativa cristiana puede condicionar de antemano su relación con partidos políticos y el resto de agentes sociales?

En la vida cada uno asume las consecuencias de lo que es. Desde un principio quisimos ser coherentes e identificarnos con los valores que promulgamos y dejar de lado lo ‘políticamente correcto’.

En este sentido, NEOS debe actuar en la línea de su propia razón de ser porque esa es su principal fortaleza. A partir de ahí, sabemos que habrá partidos que encontrarán con nosotros un espacio común donde compartir ideas y proyectos... y otros que no.

Nuestra estrategia pasa por trabajar en una alternativa cultural real desde la cual donde los partidos que nos puedan representar encuentren un terreno ya abonado. Es decir, somos un punto de encuentro donde poder poner en marcha iniciativas que ellos, desde sus partidos y en solitario, quizá no se atreven a sacar adelante.

¿Cuáles son los próximos pasos de NEOS?

Lo más inmediato es nuestro acto de presentación este viernes por la tarde en el Hotel Novotel Madrid Center , por supuesto. Es Será un hito poder reunir a la ltal cantidad de personas. A partir de ese momento, y desde el primer minuto, tenemos mucho trabajo por hacer. Cada una de las ocurrencias de este Gobierno –tanto las que hemos ido citando como las que están desgraciadamente por venir– exigen una respuesta contundente por parte de NEOS y sus respectivos grupos de trabajo en todo lo que atente contra nuestros siete pilares. No podemos ni vamos a quedarnos impasibles.