Maroto asegura que el rescate de Plus Ultra cumple con los requisitos para recibir las ayudas

MADRID. EP. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha reiterado este lunes que la aerolínea Plus Ultra, para la que el Consejo de Ministros aprobó un rescate de 53 millones de euros, cumple con los requisitos para recibir las ayudas, ya que el fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es "muy riguroso". Maroto, que ha inaugurado el Foro de Turismo de Europa Press, patrocinado por Grupo Hotusa, Renfe y PortAventura, ha reiterado que "si no hubiera cumplido los requisitos, no se hubiera llegado al acuerdo", y ha añadido que quiere "salir de la crispación".

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de marzo el rescate a Plus Ultra Líneas Aéreas por valor de 53 millones de euros a través de dos prestamos financieros en una operación necesaria debido al "carácter estratégico" de la compañía aérea. Ante diversas publicaciones en medios de comunicación acerca de la propiedad de la compañía, que la vinculaban al Gobierno venezolano, y el tamaño de su operativa, el debate sobre este rescate fue abordado en sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la aerolínea Plus Ultra es una empresa "estratégica" por el nicho de mercado que ocupa y cumple "los criterios" para recibir ayudas vinculadas a los fondos de solvencia.

Asimismo, la compañía señaló, a través de un comunicado, que es una compañía española, y que, aunque como "el resto de compañías del sector", su accionariado está compuesto por "diferentes nacionalidades", la mayoría del capital siempre ha estado "en manos de ciudadanos europeos y, específicamente, españoles". Maroto también ha subrayado que el Gobierno "no hace política" con los instrumentos puestos en marcha para la reactivación económica y ha incidido en que el Gobierno está comprometido "desde el principio" con el rescate del sector turístico, protegiendo activos que puedan ser esenciales de cara a recuperar la movilidad.

Además, ha añadido que "nadie pone en duda" los rescates dirigidos a otras dos compañías turísticas, Ávoris y Air Europa, por lo que ha manifestado que es necesario el "rigor" y que, si se hace política, sea "para resolver los problemas".

Asimismo, la titular de Turismo ha recalcado que para España es necesario reforzar la conectividad, ya que el 80% de los turistas que recibe lo hace a través del avión, por lo que el Gobierno está trabajando con la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) para incrementar las rutas, sobre todo en largo radio y más concretamente con Asia. En este sentido, ha incidido en que España es líder en turismo "gracias a la interconectividad que tiene con todo el mundo".