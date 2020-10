Más de 8.300 gallegos en EE.UU. esperan al candidato que decidirá su futuro

Santiago. El Programa Federal de Asistencia para Votar (FPAV) permite a cualquier estadounidense que cumpla con los requisitos de edad y residencia inscribirse para estos comicios y solicitar una boleta de voto ausente siempre que este sea ciudadano nacional que reside fuera del país, miembro de las Fuerzas Armadas en servicio en el extranjero y cónyuge o familiar de estos últimos.

En este contexto, según destaca la página web de USA (usa.gov), cabe la posibilidad de que aquellos yankees nacidos en el extranjero, que nunca residieron en Estados Unidos, no puedan votar .

Todos los norteamericanos deberán enviar su voto a su domicilio electoral, cuya dirección corresponde al último estado donde vivieron aunque ya no posean una propiedad en esa localización, no sepan si volverán a ese territorio o su residencia previa ya no sea reconocida.

Tanto los miembros de las Fuerzas Armadas como los restantes ciudadanos estadounidenses que se encuentran fuera de su país deben enviar su solicitud, la Federal Post Card Application (FPAC), lo más pronto posible, ya que necesitan obtener su boleta de voto ausente a tiempo para enviarla antes de la ficha límite de su Estado y es que, aunque cada uno tiene sus propios periodos límites para aceptar estos votos, actualmente (según pudo comprobar el equipo de investigación) aquellas personas que no se hayan registrado con anterioridad no pueden votar. Asimismo, no hay uno, sino varios plazos.

El paso inicial para que puedan votar aquellos residentes de USA que no se encuentran en el país es registrarse y pedir esta boleta de voto ausente utilizando la solicitud FPCA, que puede ser online o impresa. Si se da la primera opción, tras completar el formulario el involucrado deberá descargarlo e imprimirlo, firmarlo y remitirlo a la oficina electoral vinculada con su Estado.

En el caso de optar por la vía física, el demandante deberá conseguir un FPCA en papel de un Oficial de Asistencia al Voto (VAO), una Oficina de Asistencia al Votante de Instalación (IVA) en cualquier instalación militar o, en el caso de los ciudadanos, acudiendo a una embajada o consulado de EE.UU. En este sentido, aquellos que residen en Galicia tendrían que desplazarse hasta Madrid o Barcelona, ciudades donde se encuentran respectivamente estas dos instituciones.

Una vez remitida esta solicitud, los estadounidenses registrados recibirán su boleta de voto, después de que el funcionario electoral tramite su FPCA para enviarle la más adecuada. Este proceso debe repetirse, siempre y cuando el ciudadano quiera ejercer su derecho a voto, cuando se mude, en enero, o al menos 90 días antes de la elección a la que desean participar, mandando otra FPCA.

El último paso es votar, rellenando la papeleta que previamente les han hecho llegar y enviándola tan pronto como sea posible, siempre respetando la fecha límite que impone cada Estado, ya sea por fax, correo o mail. En el caso de no recibir esta a tiempo para poder devolverla a su oficina electoral antes de la “red line”, el ciudadano deberá utilizar la Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB).

Esta opción es de respaldo para los votantes amparados por la Ley de Votación en Ausencia de Ciudadanos Uniformados y Extranjeros (UOCAVA) que, desde 1986, permite a estos estadounidenses en el extranjero poder participar en los comicios (en todos los estados y territorios) para votar cargos federales: presidente, vicepresidente, senador, representante delegado o comisionado residente.