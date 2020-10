Michel pide a Johnson que clarifique qué es lo que quiere del ‘brexit’

Dublín. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidió ayer al primer ministro británico, Boris Johnson, que clarifique su posición para restaurar “la confianza” de cara a lograr un acuerdo del brexit, aunque advirtió de que no habrá un pacto a “cualquier precio”.

También le recordó que no puede eludir los compromisos adquiridos por el Reino Unido en el Acuerdo de Salida de la Unión Europea (UE), firmado el pasado año por su antecesora Theresa May, pues dañaría no solo los intereses de socios comunitarios como Irlanda, sino de todo el bloque comunitario.

Michel efectuó esas declaraciones después de reunirse en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, a quien reiteró el apoyo de la UE ante las incertidumbres que presenta para este país el divorcio entre Londres y Bruselas, informa Efe.

“He sido muy claro con el primer ministro Johnson. Es el momento para que el Reino Unido restaure la confianza y ponga todas sus cartas sobre la mesa. La UE está haciendo todo lo posible para lograr un acuerdo, pero no a cualquier precio”, explicó Michel.

Recta final de la negociación. Las dos partes encaran la recta final de sus conversaciones para diseñar su futura relación comercial tras el fin del periodo de transición el 31 de diciembre, en un clima enrarecido por las maniobras legales de Johnson, calificadas por Dublín de “tácticas negociadoras”.

La tensión creció en las últimas semanas por la presentación de un proyecto legislativo británico -la Ley de Mercado Interno- que podría modificar aspectos del acuerdo de retirada, en particular aquellos relacionados con la frontera irlandesa.

Ante la negativa de Londres a retirar su plan, Bruselas puso en marcha la pasada semana un procedimiento de infracción que puede terminar, en última instancia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“Mi mensaje es simple. La UE se solidariza totalmente con Irlanda. Sobre todo en lo relacionado con la implementación plena del Acuerdo de Salida y el Protocolo para Irlanda del Norte”, subrayó Michel. efe