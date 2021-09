Moncloa no prevé cambiar el modelo de sedición en los próximos cuatro meses

Barcelona. El líder del PP, Pablo Casado, advirtió al Gobierno de que “abandone toda esperanza” de renovar el Consejo General del Poder Judicial, ya que cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere politizar este órgano.

“Que abandonen toda esperanza. No vamos a contribuir a esa politización del Consejo General del Poder Judicial, y para renovarlo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces”, dijo en el acto Unidad nacional y Estado autonómico frente al nacionalismo en Barcelona, según informa Europa Press.

Defendió que así lo recoge la Constitución y lo pide el Consejo de Europa, y argumentó que lo que Sánchez está haciendo con la justicia para continuar en el poder “es de extraordinaria gravedad”.

“Ha atacado al Tribunal Supremo, ha ocupado con una colega de partido la Fiscalía, ha renunciado a defender nuestra justicia en Europa y ahora pretender seguir politizando el CGPJ”, criticó.

El Gobierno, por su parte, arremetió duramente contra el PP por su “nulo sentido de Estado” y por “incumplir la Constitución y la ley” al bloquear la renovación del CGPJ con “excusas cambiantes” desde hace “mil días”.

“No puede el PP, que ha gobernando tantos años, incumplir todos los días la Constitución y la ley porque la ley no les gusta. Lleva 35 años en vigor y se ha renovado el consejo con distintos partidos en el poder y ahora decide que como no le gusta, no la cumple”, dijo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, según informa Efe.

Bolaños quiso así trasladar la “gravedad de que el principal partido de la oposición bloquee mil días” el órgano de Gobierno de los jueces, algo que es “insólito”, pues “el bloqueo es evidente”.

Para ello, continuó, el PP emplea “excusas cambiantes”, pero “siempre manteniendo esa falta absoluta de voluntad para renovar el CGPJ” por lo que “demuestra un nulo sentido de Estado”.

Aseguró que es “totalmente legítimo” que el PP quiera cambiar la ley “que ha servido con gobiernos de todo los colores”, pero “tendrán que tener mayoría parlamentaria para hacerlo”, algo que tampoco pasó en la última legislatura popular. agencias