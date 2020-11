Montero no ve “ningún motivo” para rechazar los Presupuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó que trabajará para lograr el máximo respaldo a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y señaló que, a su juicio, “no hay ningún motivo para no apoyar estas cuentas públicas”.

En una entrevista en el diario El País, Montero recuerda que las cuentas, que esta próxima semana inician el trámite parlamentario, incorporan los cerca de 27.000 millones de fondos europeos, una oportunidad para acelerar la recuperación tras la pandemia y los cambios que necesita España.

“Jamás vamos a tener una oportunidad como esta. Y creo que no hay ningún motivo para no apoyar estas cuentas públicas. Todo lo contrario, me cuesta encontrar excusas para que los Presupuestos no salgan adelante”, enfatiza Montero.

Cuestionada por si las proyecciones de recaudación contempladas en los Presupuestos pueden quedarse desfasadas por el impacto de la segunda ola, Montero defiende que si ahora se toman las medidas adecuadas la economía se recuperará a tiempo en 2021 para cumplir con los objetivos que recoge el proyecto.

En cuanto al uso de los fondos, explica que el Gobierno está trabajando para agilizar todos los procedimientos y que va a presentar un decreto ley que permita agilizar trámites y acortar plazos para el uso de estos recursos.

Y en Andalucía... Por su parte, el vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, sostuvo ayer que los presupuestos de 2021 “tienen que ser los primeros aprobados por unanimidad”, por lo que instó a la oposición a “abandonar sus peleas internas” y centrarse en lograr un acuerdo.

En declaraciones difundidas por el PP, Martín subrayó que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “ha vuelto a tender la mano” a todos los partidos porque “los andaluces piden que haya entendimiento, se abandonen intereses partidistas y se llegue a acuerdos”.

Destacó que “con toda probabilidad”, el proyecto de ley de presupuestos autonómicos entrará en el Parlamento la semana próxima y que dará prioridad a las políticas sanitarias, educativas y sociales, así como un mayor apoyo a los autónomos y empresas “para que se pueda crear empleo, y todo ello bajando impuestos”.

“Son criterios que todos los partidos políticos deberían asumir y respaldar”, argumentó Martín, que llamó a PSOE y Adelante Andalucía a huir de “trifulcas internas” y concentrarse en apoyar las cuentas.

El dirigente del PP añadió que los partidos que respaldan al Gobierno “seguirán demostrando la misma altura de miras para que Andalucía siga teniendo estabilidad política en unos momentos de crisis tan grave como la que ha provocado el coronavirus y garantizando que el cambio político se sigue consolidando” en la comunidad.