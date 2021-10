Multa millonaria a Polonia por la férrea disciplina a sus jueces

Bruselas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó ayer al Gobierno polaco a abonar una multa de un millón de euros al día mientras no suspenda la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo que la justicia europea consideró contraria al derecho comunitario en julio. “El cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas el 14 de julio de 2021 es necesario para evitar un daño grave e irreparable al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y a los valores en los que se basa esta Unión, en particular el del Estado de Derecho”, subrayó la corte. Desde el punto de vista de Bruselas, respaldado por la corte comunitaria, la ley disciplinaria polaca socava la independencia de los jueces y no da las garantías necesarias para protegerlos del control político. efe