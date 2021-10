Nuevo choque del Gobierno de coalición por la reforma laboral

···El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, aseguró que no entiende “absolutamente nada” sobre las discrepancias abiertas en el Gobierno respecto a la reforma laboral después de que Podemos pidiera una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición por las supuestas injerencias de la ministra de Economía, Nadia Calviño. En declaraciones a los periodistas a su llegada a Oviedo para asistir a la entrega de los Princesa de Asturias, señaló que la legislación laboral “influye de forma decisiva en la economía y es muy normal, y tiene toda la lógica, que el Ministerio de Economía pueda opinar”. “Si estoy sentado en la mesa y dicen que ya está acordado, como hace la vicepresidenta segunda (Yolanda Díaz), yo no lo entiendo y no sé para qué voy a sentarme”, advirtió tras subrayar que las afirmaciones de Calviño en el congreso de CCOO no tenían “nada de particular”, dado que solo incidió en que se está hablando de la reforma laboral.