Otegi dice que los Presupuestos confirman que no hay Gobierno sin los que quieren irse de España

Bilbao. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, defendió el acuerdo presupuestario logrado por su formación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que “beneficia a las clases populares”, y afirmó que “se da la gran paradoja” de que no habría “Gobierno de progreso en el Estado” sin el sostén de las fuerzas de izquierdas que quieren “marcharse” de España. Además, advirtió de que “los procesos independentistas no se frenan con el Código Penal”. “Se parará una vez, pero no se va a parar siempre”, afirmó.

En una entrevista en Europa Press, Otegi rechazó que hubieseo un cambio de ‘Presupuestos por presos’ y señaló que el pacto sobre las cuentas está “explicitado” con “luz y taquígrafos”. También destacó la transferencia de Tráfico en Navarra a la Policía Foral, hasta ahora en manos de la Guardia Civil.

En respuesta a los reproches de PP, Cs y Vox al Ejecutivo por “ceder al chantaje” de EH Bildu al considerar que quiere “expulsar” a la Guardia Civil, dijo que el traspaso de esta competencia supone “cumplir la Ley”. “Tratan de buscar una estrategia de grandes titulares, que tensione a la gente, que persigue un clima emocional, y pensar con las tripas y no con la cabeza”, subrayó. EP