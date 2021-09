Pedro Sánchez anuncia un plan especial para la reconstrucción de La Palma

Santa Cruz de La Palma. EFE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar ayudas "inmediatas" para quienes han perdido en La Palma sus casas y su modo de vida debido a la erupción volcánica, y se comenzará a trabajar en un Plan de Reconstrucción de la isla que repare lo destruido por el volcán. En una rueda de prensa conjunta con los presidentes de Canarias y del Cabildo de La Palma, Ángel Víctor Torres y Mariano Hernández Zapata, Sánchez ha detallado que la isla va a ser declarada en su totalidad "zona catastrófica" y que se tomarán medidas "rápidas" para atender las necesidades de alojamiento, comprar enseres básicos y restablecer las comunicaciones, así como un régimen específico de expedientes de regulación de empleo pensado para esta situación.

A medio y largo plazo, cuando cese la erupción, Sánchez se propone acometer un "Plan de Reconstrucción de La Palma", que se extenderá en varios frentes: desde el urbanismo y la vivienda, hasta la reconstrucción de carreteras y redes de abastecimiento de energía y agua, pasando por el impulso de las renovables en la isla y la puesta en marcha de un programa de relanzamiento turístico. Para abordar esta tarea de reconstrucción se ha constituido una comisión mixta entre Gobierno de España, Gobierno de Canarias y Cabildo de La Palma. Las tres administraciones seguirán como hasta ahora trabajando unidas, dando "certezas y ejemplo de unidad", que es lo que demanda en este momento la ciudadanía, ha dicho el presidente.

Ha anunciado además que en diciembre se celebrará en La Palma la Conferencia de Presidentes como una muestra más de que "ninguna administración va a olvidar a los palmeros y palmeras", como también dejaron claro los reyes el jueves en su visita a la isla, ha recordado. Sánchez, que ha hecho estos anuncios tras participar en las reuniones del Consejo de Gobierno de Canarias y el comité director del Plan de Emergencias Volcánicas (Pevolca), ha subrayado que de esta reconstrucción debe surgir "una oportunidad de relanzamiento de La Palma". "Vamos a poner en marcha todas las herramientas del Estado, que son muchas", ha dicho el presidente, y la primera será el próximo martes con la declaración de la isla como zona catastrófica por el Consejo de Ministros.

Esa declaración irá seguida de "ayudas inmediatas" para facilitar viviendas y enseres a los damnificados, garantizar el regadío, restablecer la movilidad y el transporte personas y mercancías y una regulación específica de expedientes temporales de empleo (ERTE), en particular para el sector agrario y el cultivo del plátano. Estas medidas inmediatas, para las que no se va a esperar a que termine la erupción, irán seguidas de las primeras actuaciones para la reconstrucción, que se incluirán en un real decreto en el que ya se está trabajando el Gobierno de España con el Gobierno de Canarias y el Cabildo.

Habrá medidas urbanísticas para reconstruir los entornos urbanos destruidos por la lava, soluciones definitivas para todas las personas que han perdido sus primeras viviendas, un plan de infraestructuras de transporte, un plan de infraestructuras agrarias que recupere la red de riego, un plan energético de transporte y distribución eléctrica que priorice las energías renovables y un plan de relanzamiento turístico.

Pedro Sánchez ha recordado que en la última conferencia de presidentes, celebrada en julio en Salamanca, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, había solicitado que el siguiente encuentro, en diciembre, tuviera lugar en alguna isla del archipiélago.

"No se me ocurre mejor lugar que La Palma", ha sentenciado Pedro Sánchez, quien en toda su intervención ante los medios ha enfatizado que una de las principales demandas de los palmeros es no ser olvidados después de la conmoción inicial por la erupción.

Ha corroborado que eso no ocurrirá y que "toda España está y seguirá estando con La Palma" y su reconstrucción.

"El poder de la ciencia ha permitido salvar vidas y el poder el Estado va permitir reconstruir la isla", ha afirmado, aunque ha pedido comprensión a los ciudadanos de La Palma porque la tarea "va a ser dura".

Sánchez, que se desplazó a La Palma el domingo, el mismo día en que el volcán hizo erupción, y que solo abandonó la isla un día para viajar a la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, ha agradecido la colaboración de las administraciones, el extraordinario desempeño de todo el operativo técnico, científico y de protección civil y la acogida que ha recibido en la isla, simbolizada en que por primera vez un presidente de España ha participado en una reunión del Consejo de Gobierno de Canarias.