Podemos no aclara si pedirá a Sánchez hablar del espionaje

El secretario de Estado de la Agenda 2030 y secretario general del PCE, Enrique Santiago, evitó aclarar por el momento si apoyará la petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el supuesto espionaje a políticos independentistas algo que, dijo, deberá dilucidarse en la órganos de coordinación del Gobierno de coalición, informa Efe.

Los partidos independentistas ERC, EH Bildu, JxCAT, PDeCAT, la Cup y BNG y los socios parlamentarios del Gobierno, Más País y Compromís, registraron este viernes la petición de comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez, de sus ministros de Interior y Defensa, y de otros cuatro altos cargos, para que den explicaciones sobre el espionaje a más de 60 políticos a través del sistema Pegasus.

“Estos temas se dilucidan en los mecanismos de conexión que tenemos en el seno del acuerdo del Gobierno de coalición y a eso nos vinculamos, a ese tipo de mecanismos”, aseguró Santiago.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo por su parte un “llamamiento” al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a preservar el “diálogo” entre gobiernos, pese a la denuncia de “espionaje político”, un caso que considera “muy grave”.

En declaraciones a los medios en su visita las instalaciones de la empresa Alstom en Santa Perpètua de Mogoda, se refirió al hecho de que Aragonès haya condicionado su colaboración con el Ejecutivo a la toma de medidas “claras, concretas e inmediatas” y la asunción de responsabilidades ante la denuncia de espionaje a más de 60 políticos independentistas.

“La democracia se encuentra ante un caso de enorme gravedad”, indicó Díaz, y aseguró que “no hay que tener ningún miedo a dar todo tipo de explicaciones”.

Recalcó que el Gobierno “está trabajando con rigor y con seriedad acerca de esta cuestión, que no es menor”, y recordó que “va a comparecer la ministra de Defensa”, Margarita Robles, para “dar las explicaciones que sean menester” sobre este tema.

Por su parte, el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que “el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil” no han tenido acceso “en ningún momento” al sistema de ciberespionaje Pegasus.

Defendió que “el Gobierno de España cumple la ley estrictamente” y que “ni ha convenido ni ha negociado con la empresa titular de ese sistema”, reservado a Estados y fuerzas de seguridad, para su posible utilización.

Así pues, se mostró dispuesto a “dar cuentas” en sede parlamentaria sobre este asunto si se le es requerido, como demandan varios de los socios del Gobierno en el Congreso de los Diputados, incluido el grupo de Unidas Podemos, organización que forma parte del Ejecutivo estatal.

No obstante, no quiso pronunciarse sobre si es adecuado abrir una comisión de investigación con respecto a este espionaje y respondió que es algo que “tendrán que decidirlo” aquellas personas con competencias en la materia, no su departamento.

La presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, dijo que los autores del espionaje tenían como objetivo “tumbar el Gobierno progresista” del PSOE y Unidas Podemos.

“Como parte del Gobierno central, somos las primeras interesadas en que se conozca toda la verdad”, recalcó.