PP: “Los ongi etorri atacan la dignidad de las víctimas de ETA”

San Sebastián. El Partido Popular ha asegurado este sábado que los ongi etorri son “una vergüenza y un ataque directo a la dignidad de las víctimas de ETA y sus familias” y ha anunciado que los prohibirá cuando llegue al Gobierno.

El PP ha hecho este anuncio este sábado en su cuenta de Twitter, donde ha publicado una entrada junto a una noticia en la que se informa sobre la manifestación por los presos de ETA celebrada ayer por la red de apoyo a estos reclusos, Sare, en Arrasate/Mondragón, así como en otros muchos pueblos del País Vasco y Navarra.

“El Gobierno no puede seguir haciendo como si no pasara nada, los ongi etorri son una vergüenza y un ataque directo a la dignidad de las víctimas de ETA y sus familias y, por eso, los prohibiremos cuando lleguemos al Gobierno”, señala el PP en su citado tuit.

En esta misma red social, la vicesecretaria de Organización del PP y presidenta de este partido en Navarra, Ana Beltrán, ha asegurado que “sólo hay algo más indigno que la celebración de homenajes a etarras: permitirlos”. “Sánchez y su Gobierno pagarán en las urnas esta humillación”. ha recalcado Beltrán.

Al igual que en otras muchas localidades vascas y navarras, Sare organizó en Nochevieja en Arrasate/Mondragón una marcha en favor de los presos de ETA que estuvo precedida por la polémica, después de que distintas asociaciones y partidos, entre ellos el PP, pidieran su prohibición ya que el cartel de su convocatoria incluía los nombres de Henri Parot, Unai, José Manuel Pagoaga Gallastegui, Peixoto, y Eugenio Barrutiabengoa.

No obstante, Sare aclaró después que este acto no pretendía ser un “homenaje” a estos etarras y retiró sus nombres del cartel de la convocatoria, que no fue prohibida por la Audiencia Nacional al entender que no había “constancia alguna” que permitiera afirmar que fuera a producir “delito alguno” en la marcha, que finalmente se desarrolló sin registrarse ningún tipo de incidentes.

Observatorio de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) El Gobierno ha confirmado el fin de la dispersión de presos de ETA tras loc acuerdos sellados durante el pasado 2021, un año en el que se han llevado a cabo 143 acercamientos, el 49% de los 288 autorizados desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno a mediados de 2018. Desde el pasado mes de julio ningún preso etarra está ya en cárceles al sur de Madrid y en los últimos doce meses para 70 se ha aprobado el traslado al País Vasco, así como para otros nueve a Navarra. Según el Observatorio de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) con datos del Ministerio del Interior, consultados por Europa Press, a lo largo de 2021 se han aprobado ocho terceros grados para presos de ETA, así como otros seis han obtenido la libertad condicional. Además, ha habido diez licenciamientos definitivos por cumplimiento de condena.

De esta forma, quedan 183 etarras en las cárceles españolas cumpliendo condena, aunque ninguno está en prisiones situadas de Madrid al sur peninsular desde el 1 de julio, cuando se aprobó el traslado de Iñaki Bilbao y los otros tres internos que continuaban entonces en cárceles de Andalucía. efe/europa press