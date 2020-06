PP, Vox y Cs reclaman la dimisión de Marlaska por "mentir" sobre De los Cobos

El PP, Vox y Ciudadanos han coincidido en reclamar este martes, a través de Twitter, la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por "mentir" sobre la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, tras conocer una información publicada hoy.

La noticia, publicada por El Confidencial, incluye una nota secreta, firmada por la directora del instituto armado, María Gámez, donde se señala que el exjefe de la Comandancia de Madrid fue cesado por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

El Ministerio del Interior ha respondido a esta información reconociendo que se cesó a Pérez de los Cobos por una pérdida de confianza al no haber comunicado las actuaciones de la investigación del 8M, pero en ningún caso por el contenido del informe, al que no tuvieron acceso ni el departamento ni la dirección del cuerpo.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido el "cese inmediato" de Marlaska porque considera "gravísimo" su comportamiento ya que, a tenor de la información de hoy, "el Gobierno confiesa que cesó a un coronel de la Guardia Civil por no filtrar la investigación del 8M y cumplir una instrucción judicial".

Y además, según señala en un tuit, "Sánchez mintió en rueda de prensa a los españoles y Marlaska en el parlamento reiteradamente".

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha asegurado que Marlaska "mintió en sede parlamentaria y en rueda de prensa" al dar las explicaciones por este cese y "debe dimitir de inmediato", según ha publicado en un mensaje en Twitter, que incluye la etiqueta "#MarlaskaDimision".

Otros miembros de la dirección del PP se han sumado a esta petición, como la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, o el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, entre otros.

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, advierte en un tuit que "nunca hagas una pregunta cuya respuesta no sepas de antemano" y concluye: "Ahora ya sabéis todos porque no me contesto el indigno Ministro Marlaska", al que augura que "caerá por sus subordinados".

Mientras, el presidente del partido, Santiago Abascal, se ha limitado a poner en Twitter la palabra "¡Delincuentes!", junto a una foto del documento publicado hoy, sobre el que el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, señala en un tuit que "mucho tiene que decir el código penal aquí".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, asegura que la información de El Confidencial "prueba que Marlaska ha mentido a los españoles y efectivamente el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por negarse a cumplir una orden ilegal", algo que "es inadmisible".

Bal añade en su tuit, que "el ministro del Interior no puede continuar ni un minuto más en su puesto" y se suma a la etiqueta "#MarlaskaDimisión".

Marlaska aseguró, a preguntas de la oposición en la sesión de control al Gobierno el pasado miércoles en el Congreso, desconocer el contenido del informe de la Guardia Civil sobre las manifestaciones del 8M entregado en el juzgado y negó cualquier tipo de injerencias en la labor de este cuerpo y en el poder judicial. MADRID. EFE