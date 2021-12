PSOE y Unidas Podemos se unen en defensa de la reforma laboral

Santiago/Madrid. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó ayer que la reforma laboral pactada con sindicatos y patronal “no es una derogación” de la anterior normativa, aprobada por el PP, y dijo que esperará a conocer el texto completo para analizarla.

En todo caso, aseguró que el Gobierno gallego estará especialmente atento para “si impacta” en el tejido económico gallego y si “afecta negativamente”, sobre todo en el sector de la automoción, que es el que “más preocupa” al Ejecutivo autonómico.

Advirtió que este sector, afectado por la crisis de los semiconductores y por la situación de pandemia, al igual que otros, “necesita flexibilidad”.

Núñez Feijóo consideró que primero hay que “leer con atención” el texto de la reforma que aún “no está firmada” para poder concretar el alcance de la misma y la postura del Gobierno gallego al respecto.

“Vamos a ver, el martes creo que vamos a poder conocer el texto para tener una determinación concreta de nuestra posición”, respondió al ser preguntado sobre la postura de la Xunta.

Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, advirtió al Gobierno que “lo pactado no se toca”. “Lo pactado no se toca (...) El parlamento tiene legitimidad de aprobar o no, pero entonces no será nuestro acuerdo será otra cosa”, señaló en declaraciones en RNE.

Cuestionado directamente por la petición del PNV de que el convenio autonómico tenga prevalencia, Garamendi rechazó este punto que “rompería la unidad de mercado”.

“Si esto entrara, nosotros nos salimos de ese pacto”, añadió Garamendi, antes de advertir al Gobierno de que si se cambian los pactos no tendría sentido volver a sentarse a negociar. “Si yo llego a un pacto y lo cambia, no sé para qué me voy a sentar en siguientes ocasiones”, dijo.