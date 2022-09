Recobra optimismo el PSOE con el reto de Madrid y seguir en Valencia

En la Ejecutiva Federal del PSOE hay desconcierto y malestar por la “guerra en solitario” que creen que ha emprendido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al cuestionar entre otros aspectos los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, y afirman que el partido está “fuerte” y “unido”.

También discrepa de los ataques del PSOE al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no cree que sea un político “insolvente”. “No comparto ni me identifico con ese apelativo de insolvente, ni creo que sea acertado”, agrega y argumenta además que “los gobiernos no pueden buscar el papel de víctima”.

Por su parte agradeció a Emiliano García-Page que haya afirmado que ni comparte ni ve “acertado” el apelativo de “insolvente” para catalogar al líder de la oposición.

“Se lo agradezco mucho al señor Page. El señor Page sabe mucho de esto”, señalo Feijóo mientras que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, señalo que Page “por mucho que se disfrace, es un sanchista más”, aunque le agradecen que se desmarque de Sánchez en las críticas a Feijóo y ha vaticinado que “vendrán más” desmarques, porque “se acercan las municipales y todos quieren estar lejos”, en referencia a la políticas del Gobierno.