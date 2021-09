Recuerda la justicia vasca que sólo se comunican las movilizaciones

Bilbao. El auto de la sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior vasco referido a la marcha en Arrasate-Mondragón en apoyo a Henri Parot recuerda que desde 1983 las manifestaciones no son autorizadas por las autoridades, sino que solo se comunican.

El sindicato de la Policía Nacional Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil interpusieron un recurso contencioso administrativo “contra el acuerdo del Gobierno vasco por el que se procede a la autorización de la Marcha solidaria por Henri Parot, convocada para el sábado en la localidad de Mondragón”.

En el auto, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV señala que no puede admitir un recurso de suspensión cautelar de urgencia porque no hay ningún acuerdo del Gobierno vasco de “autorización” de la manifestación, como afirman erróneamente los recurrentes, que pueda ser suspendido cautelarmente, ya que las manifestaciones no requieren de autorización desde 1983.

La sala recuerda a los dos sindicatos recurrentes que “el ejercicio de aquel derecho fundamental (de manifestación) no está sujeto a tal régimen (de autorización), sino al de comunicación previa (Ley Orgánica 9/1983 de 15 de Julio)” y el Gobierno vasco no ha podido tomar ningún acuerdo para autorizarla.

“Así, no puede apreciarse la concurrencia de razones de especial urgencia o adicionalmente, los requisitos del artículo 130 de la Ley Jurisdiccional, para la suspensión de un acto inexistente”, señala. efe