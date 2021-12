Rodríguez pide a Batet restituirle tras acabar su condena

el reglamento dice que no. Alberto Rodríguez, exdirigente de Podemos, le pidió ayer a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que le restituya el acta “sustraída que actualmente nadie ocupa” en la Cámara porque ya ha finalizado su condena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.

Alberto Rodríguez, a quien Batet le retiró el acta tras ser condenado por agredir a un policía en una manifestación antes de ser diputado, indicó que el Tribunal Supremo le comunicó que su condena finalizó el 5 de diciembre, por lo que pidió la restitución “inmediata” de su escaño para “poder continuar ejerciendo las tareas que le eran propias tras haber sido elegido por más de 64.000 canarios y canarias”.

Asimismo, el diputado electo en 2019, quien abandonó la militancia en Podemos, criticó en un comunicado de prensa que el Supremo le hizo esta notificación con 20 días de retraso y antes de Nochebuena.

Sin embargo, Rodríguez no podrá recuperar su escaño al toparse con el Reglamento de la cámara, que no prevé la restitución una vez cumplida la pena.

Así lo entienden distintas fuentes parlamentarias consultadas por Efe.

De acuerdo con estas fuentes, no existe ningún procedimiento de restitución del escaño, recordando que el caso de Alberto Rodríguez no era una suspensión temporal sino que se trataba de la pérdida de la condición de diputado. Y esta pérdida, precisaron otras fuentes, era una pena accesoria a la condena de prisión. Lo que no contempla el Reglamento es la posibilidad de recuperar el acta una vez perdida la condición de diputado. efe