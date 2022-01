Rusia dice que se han rechazado sus demandas de seguridad

Moscú. Estados Unidos y la OTAN han dicho “no” a las demandas de garantías de seguridad de Rusia, aseguró ayer Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, que descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente.

“En cuanto a los elementos clave de los textos (de garantías de seguridad) Estados Unidos y sus aliados, de hecho, nos dicen que no”, señaló Riabkov en declaraciones al canal de televisión internacional ruso RTVI.

Subrayó que “el principal problema es que Estados Unidos y la OTAN no están dispuestos a hacer ninguna concesión de ninguna clase sobre las demandas clave sobre la no ampliación de la OTAN, el despliegue de infraestructura de la Alianza y su retorno a los límites de 1997”. “Y, por supuesto, también a lo que se refiere a las garantías vinculantes sobre el no emplazamiento de sistemas cerca de nuestras fronteras”, agregó.

Lamentó que los asuntos de los que quieren hablar los países del bloque euroatlántico son ahora “secundarios” para Moscú, que presentó en diciembre sendos acuerdos de seguridad a Estados Unidos y la Alianza Atlántica.

Según el diplomático ruso, Estados Unidos quiere alargar el proceso, al tiempo que continúa la “asimilación militar geopolítica” de nuevos territorios, acercándose cada vez más a Moscú. “No tenemos a dónde retirarnos, detrás sólo está Moscú”, dijo.

Tachó de “impenetrable” la postura de Washington sobre la ampliación aliada hacia la antigua Unión Soviética, cuando el Kremlin considera una de sus líneas rojas el ingreso de Ucrania y Georgia en la Alianza Atlántica.

Por todo ello, afirmó: “No veo motivos para sentarse en los próximos días, reunirse de nuevo y volver a discutir los mismos asuntos”.

Sobre las medidas de respuesta, no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. efe