Sánchez aboga por que la Cumbre transmita el mensaje de que defenderán "cada centímetro de territorio aliado"

MADRID. EUROPA PRESS. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por que la Cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Madrid envíe un mensaje de disuasión y transmita que están dispuestos a defender "cada centímetro de territorio aliado", según ha indicado. "Tenemos que transmitir un mensaje de disuasión, de que estamos preparados para defender cada centímetro de territorio aliado", ha afirmado Sánchez en una entrevista a Associated Press, recogida por Europa Press. Sánchez se ha expresado de este modo después de las dudas sobre el tratamiento que dará a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el nuevo Concepto Estratégico que se aprueba en la Cumbre de Madrid y que marcará las líneas de actuación de la Alianza para los próximos diez años.

A este respecto, desde el PSOE indicaron este lunes que la Cumbre servirá para incluir "por primera vez" a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, según indicó en rueda de prensa el portavoz de la Ejecutiva Federal Socialista, Felipe Sicilia. Sin embargo, varios miembros del Ejecutivo que han sido preguntados al respecto, no han aclarado este punto. Sánchez --que no ha hecho mención expresa a Ceuta y Melilla-- ha indicado que el principal propósito de la Cumbre será lanzar "un mensaje de unidad en línea con la democracia, la seguridad y el orden internacional basado en reglas que, por desgracia, (el presidente Vladimir) Putin y Rusia han hecho añicos con la invasión de Ucania". Así, ha señalado que "Putin no solo está invadiendo Ucrania" si no que quiere desestabilizar y debilitar la seguridad y la prosperidad de Europa.

Por otro lado, sobre la posible adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia, Sánchez ha afirmado que se llevará a cabo "antes o después", ha indicado. "Nos gustaría que fuera en la Cumbre de Madrid, no lo voy a negar, pero, si no es el caso, las conversaciones continuarán", ha señalado. El principal escollo para estas incorporaciones es Turquía, que está buscando garantías por parte de los dos nórdicos respecto a grupos kurdos que Ankara considera terroristas.

OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN CON CHINA. Sánchez ha subrayado que el nuevo Concepto Estratégico --cuya última actualización se hizo en la Cumbre de Lisboa de 2010-- cambiará por completo la relación con Rusia, que dejará de ser considerado como socio y pasará a ser "la principal amenaza para la seguridad de la OTAN", según ha precisado. Sin embargo, para Sánchez China representa "un reto que también ofrece oportunidades de colaboración", según ha expresado. Finalmente, sobre la posibilidad de un final negociado de la guerra, aunque esto suponga que Ucrania pueda perder parte de su territorio, debido a los efectos que está teniendo la guerra en los precios de la energía y en el suministro de alimentos, Sánchez ha sido claro en su apoyo a la actuación de Kiev. "Es una decisión que debe tomar Ucrania, no nosotros", ha zanjado.



El 2% ciento del PIB en defensa. Nueve países miembros de la OTAN han alcanzado este lunes el objetivo de inversión del dos por ciento en defensa acordado en la Cumbre de Gales de 2014, y otros 19 han establecido “planes claros” para alcanzar tal cifra en 2024, motivados por la amenaza que supone para Occidente la invasión rusa de Ucrania. Esto supone que la mayoría de los 30 Estados que componen la Alianza Atlántica cumplan con la promesa que pactaron en 2014 de alcanzar una inversión del dos por ciento del PIB en defensa en un plazo máximo de diez años, según ha informado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un comunicado. “Nueve aliados ahora alcanzan, o superan, el objetivo del dos por ciento. 19 Aliados tienen planes claros para alcanzarlo en 2024 (...) El dos por ciento se considera cada vez más un piso, no un techo”, ha expresado Stoltenberg después de detallar que los países miembros también han acordado invertir más en la OTAN.

Asimismo, en 2022 el gasto en los ejércitos nacionales y en armamento de los países europeos y de Canadá aumentará por octavo año consecutivo, tal y como ha explicado Stoltenberg en declaraciones recogidas por la televisión pública alemana, ARD. También ha anunciado que durante la Cumbre de Madrid, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de junio, los países miembros fortalecerán sus “defensas avanzadas”, y los grupos de batalla en la parte oriental de la OTAN. “Transformaremos la Fuerza de Respuesta de la OTAN y aumentaremos el número de nuestras Fuerzas de Alta Disponibilidad a más de 300.000 (...) También potenciaremos nuestra capacidad de refuerzo en situaciones de crisis y conflicto”, ha agregado el secretario general de la Alianza Atlántica.

En 2014, los países de la OTAN decidieron --en respuesta entonces a la anexión rusa de la península ucraniana de Crimena-- acercarse al objetivo del dos por ciento del Producto Interior Bruto en el plazo de diez años. Aún así, este acuerdo era de naturaleza política y no era vinculante, por lo que no se preveían consecuencias para aquellos países que no cumpliesen con los objetivos acordados.

REUNIÓN ENTRE TURQUÍA Y FINLANDIA EN MADRID. Por otra parte, el secretario general de la OTAN ha agradecido al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y al presidente de Finlandia, Sauli Niniiströ, que hayan aceptado su invitación de acudir a una reunión previa a la Cumbre de Madrid para tratar la adhesión a la Alianza Atlántica de Finlandia y Suecia. “Hemos trabajado duro desde que Finlandia y Suecia solicitaron su ingreso para asegurarnos de que puedan unirse a la Alianza lo antes posible. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta las preocupaciones expresadas por los Aliados y, en este caso, claramente expresadas por Turquía”, ha detallado Stoltenberg en una rueda de prensa celebrada este lunes. “El objetivo de esa reunión es, por supuesto, avanzar en la adhesión de Finlandia y Suecia. No haré ninguna promesa. Pero puedo asegurarles que estamos trabajando activamente para asegurar el progreso. Porque las solicitudes de Finlandia y Suecia para ingresar en la OTAN son históricas”, ha agregado.

Stoltenberg ha asegurado que la posible unión de Finlandia y Suecia a la Alianza “reforzará a la OTAN”, y será “algo que contribuirá a la estabilidad en el área euroatlántica, Europa y América del Norte”. Hasta el momento, Turquía ha bloqueado la adhesión de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica porque considera que los países escandinavos otorgan un trato favorable a organizaciones como el PKK, declarado grupo terrorista por su país. Además, Finlandia y Noruega han impuesto embargos de armas a Turquía. Finlandia y Noruega solicitaron en mayo su adhesión a la OTAN en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, pero el ingreso requiere del apoyo unánime de los 30 integrantes de la coalición militar. EUROPAPRESS