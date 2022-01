Sánchez defiende la calidad de carne que produce España y lamenta la polémica de Garzón

MADRID. EP. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la calidad de la carne que se produce en España y ha lamentado la polémica generada por las declaraciones del ministro de Consumo Alberto Garzón, que criticó la ganadería intensiva, pero ha evitado pronunciarse sobre su cese. "Lamento mucho esta polémica, hablamos de un sector en España que produce una carne de extraordinaria calidad, lo dice el mercado cuando responde a esta cuestión", ha afirmado en una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press. Así, ha añadido que el sector cárnico sigue los "máximos estándares" que establecen tanto la normativa española como la europea y ha recordado que el sector tiene un peso importante a nivel exportador. Sánchez se ha expresado de este modo al ser preguntado sobre si se ha planteado la destitución del ministro Garzón, un punto sobre el que no se ha pronunciado. El presidente ha insistido en que más allá de las declaraciones de Garzón, lamenta la polémica generada porque "no se compadece" con la realidad del sector cárnico ni tampoco con las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para acompañar y ordenar el sector primario y en particular las granjas de animales.