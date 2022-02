Sánchez insta a aclarar si hubo corrupción y descarta convocar elecciones

Bruselas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió al PP que aclare cuanto antes cualquier acusación de corrupción que haya podido haber dentro del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso y descartó aprovechar el momento para adelantar las elecciones generales.

El Gobierno de España “está en trabajar, en lo importante, en resolver los problemas de los ciudadanos, gobernar y garantizar la estabilidad que necesita el país y en culminar la legislatura” para superar la pandemia, consolidar el crecimiento y crear empleo, dijo.

No quiso hablar de la crisis en el PP porque, según afirmó, no entra en los asuntos internos de otros partidos, pero criticó que se hubiera intentado involucrar a Moncloa como origen de un dossier en contra de Ayuso, como apuntó ésta, al asegurar que “esas insinuaciones no tienen ni pies ni cabeza y tienen un sentido malintencionado” para tratar de desviar la atención.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que el PP está “inhabilitado” para gobernar y advirtió de que su crisis “daña no solo al PP sino a las instituciones democráticas”.

“Estamos viviendo el peor rastro de la política y lo peor de la historia del PP: luchas internas intestinas, presuntos supuestos casos de corrupción, espionajes, presuntos también”, consideró.

Tres denuncias ante Anticorrupción. Anticorrupción ya tiene sobre la mesa las tres denuncias presentadas por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid que buscan que se investigue el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ahora, debe estudiar esos escritos presentados y valorar la trascendencia penal de la conducta antes de decidir si incoa diligencias de investigación sobre el caso.

En este sentido, y según indicaron fuentes de Anticorrupción consultadas por Europa Press, sin esa incoación no se puede practicar ninguna actuación, ni diligencia, ni requerimiento alguno.

Por tanto, a pesar de que este viernes se formalizaron las tres denuncias de los grupos de la izquierda, de momento el Ministerio Público lo que debe hacer es estudiar los escritos y decidir. agencias