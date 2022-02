Sánchez se abre a que el PSOE se abstenga si hay un cordón sanitario a Vox

···Vox no va a ceder ni un milímetro en sus exigencias de entrar en el Gobierno de Castilla y León y va a llegar hasta el final, incluso si hay que repetir las elecciones en esta comunidad, y reclama tener el mismo peso que tenía Ciudadanos en el gabinete, ni más ni menos. Fuentes de la dirección del partido indicaron que no tienen miedo a repetir los comicios aunque perdieran algún escaño (obtuvieron 13 el domingo) como castigo de “esa derecha tonta” que, aseguran, les puede dejar de votar por no llegar a un acuerdo con el PP. Las mismas fuentes, que confirmaron que el líder de Vox, Santiago Abascal, no había hablado con el presidente del PP, Pablo Casado, en estos días ni desde hace tiempo, ve al presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, más proclive a llegar a un acuerdo con Vox que a Génova. Creen además que el líder popular sale debilitado de esta operación de adelanto electoral.