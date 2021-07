Sánchez subraya el éxito de su gestión ante la “oposición destructiva” del PP

Madrid. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, respondió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que acusó de ser “medalla de oro en destrucción de la economía nacional, plata en mortalidad COVID” y “bronce en destrucción de empleo”.

En su balance del curso político, el líder del PP siguió con la analogía olímpica y cargó contra Sánchez, un “presidente en recesión” al frente de un Gobierno que “ha entrado en barrena y no va a levantar el vuelo porque tiene demasiado lastre para que los españoles se lo traguen”.

“Al rey ya se he la visto que iba desnudo. El problema no era Iglesias, ni siquiera Puigdemont ni Otegi, y me cuesta decirlo. No eran Redondo, Ábalos, Calvo, Campo, Celáa, Duque ni Uribes: el problema es Sánchez. Lo que decimos es que debería someterse ya a las urnas”, sostuvo.

Desde su punto de vista, el presidente no “puede seguir con la política de palo a los constitucionalistas y zanahoria a los que arremeten contra España”.

Casado, que acusó a Sánchez de haber “mentido masivamente” y de haber “incumplido todos sus compromisos”, lanzó un “mensaje de tranquilidad”: “Cuando no le quede más remedio que llamar a las urnas estaremos listos para gobernar. España nos echa de menos”. e. press