Subirats tacha de “inaceptables” los gritos machistas

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha calificado este viernes de “inaceptables” los gritos “machistas” proferidos por residentes del Colegio Mayor masculino Elías Ahúja contra las estudiantes que se alojan en el Colegio Mayor Universitario femenino Santa Mónica, al tiempo que ha asegurado que la Universidad Complutense de Madrid, a la que está adscrito el Elías Ahúja, “tiene instrumentos suficientes para actuar” contra estas prácticas, que son “una forma de violencia de género”, para que “esto no vuelva a ocurrir”. Uno de los residentes del Elías Ahúja ha sido ya expulsado por estos hechos.

En declaraciones a los medios con motivo de su visita a la Residencia Universitaria Flora Tristán de la Pablo de Olavide, en el corazón de uno de los barrios más desfavorecidos de la capital andaluza --el Polígono Sur--, el titular de Universidades ha asegurado que es “importante que se hayan destapado” estas prácticas --los residentes profirieron gritos como “ninfómanas”, “putas” y “os vamos a follar”-- ya que “realmente es un momento de formación para los jóvenes que luego acaban normalizando estas cosas”.

Para Subirats es “inaceptable que a estas alturas de la historia” se produzcan episodios de este tipo, en el que se pudieron escuchar mensajes como el de “putas, salid de vuestras madrigueras, conejas. Sois unas putas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea”. Para el ministro, “son conductas indignas que tenemos que echar para atrás” porque vienen “revestidas de una lógica de tradición, de que se ha hecho siempre, que no se puede consentir a estas alturas”.

El titular de Universidades, que ha contrapuesto a estas prácticas en el Elías Ahúja al trabajo “fantástico” de residencias como el de la Flora Tristán, hay que “destapar y descartar esa idea de tradición que faculta a que se puedan seguir haciendo estas cosas”. “Esto no es un rito iniciático y no forma parte de lo que es habitual en cualquier residencia”, ha apostilla Subirats, que ha instado a la Complutense a “trabajar para que no vuelva a repetirse” y a que “aplique la norma interna que tiene”. “Tiene instrumentos suficientes para actuar”, ha sentenciado.



SEVILLA. E.P.