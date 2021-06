Temor ante la postura sobre Ceuta y Melilla por parte de Marruecos

ESTRATEGIA DE ACOSO El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, critica la estrategia de Marruecos con las dos ciudades españolas africanas, que resume en “crecer para ahogarnos” con la construcción de enormes puertos al norte del país junto a otras infraestructuras, y también con el corte de suministro de mercancías.

En una entrevista con Efe, dice que tiene “clara la hoja de ruta de Marruecos: quiere crecer y con ese crecimiento ahogarnos. Está bien que quieran crecer, pero no a nuestra costa”, subraya.

Recuerda que el reino marroquí ha hecho un “superpuerto” cerca de Tánger y otro más en las inmediaciones, y que el de Nador, próximo a Melilla, ha multiplicado su capacidad por veinte en pocos años, mientras que hay inversiones “muy poderosas” en infraestructuras con capital procedente de China, Alemania, Inglaterra o Francia.

Además, “Marruecos se ha atrevido no sólo a no permitir las mercancías desde Melilla, sino que a los empresarios que se traen las mercancías desde la península, cuando ven que son de empresas de Melilla, no las admiten, incluso mercancías que hay que admitir porque vienen de Europa. Están cerrando por todos lados”, critica.

Dice que es parte de su forma de actuar: “Usarnos como ha hecho siempre, como moneda de cambio”.

Asegura que Rabat cerró la frontera con Melilla antes del estado de alarma por el coronavirus, lo que ha tenido un efecto “devastador” para la economía local, porque cada día había un trasiego de más de 10.000 personas, con la consiguiente influencia en intercambios comerciales. Manuel Rus