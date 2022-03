Torra planta a la juez y equipara a España con la Rusia de Putin

El expresidente catalán Quim Torra fue juzgado este jueves en ausencia en su segundo proceso por negarse a retirar un lazo amarillo de la Generalitat, tras admitir en un vídeo que desobedeció pero que no participaría en una “farsa” y equiparar, a través de su abogado, a España con la Rusia de Putin. El juzgado de lo penal número seis de Barcelona, que asumió el caso una vez Torra perdió la condición de aforado, dejó visto para sentencia este jueves el juicio por desobediencia contra el expresidente de la Generalitat, que se aceleró en ausencia del acusado al tratarse de una pena menor.

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación -además de 30.000 euros de multa- para Torra por desoír una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le obligaba a retirar de la Generalitat una pancarta con un lazo amarillo de apoyo a los presos del “procés”, lo que ya le costó el cargo en septiembre de 2020, en ese caso por desobedecer a la Junta Electoral Central.

A primera hora de la mañana de ayer, no obstante, Torra publicó en su cuenta de Twitter un vídeo grabado desde su oficina de expresident en Girona para anunciar que no acudiría al juzgado de lo penal para no “legitimar” lo que considera una “farsa” y que encomendaba su futuro judicial a los tribunales internacionales.

Sin declaración del acusado, el juicio se ventiló con las testificales de los dos mossos que acabaron retirando la pancarta del Palau de la Generalitat a instancias del TSJC y del periodista Pere Cardús, que fue jefe de prensa de Torra y ha comparado en su declaración los lazos amarillos con los símbolos de repulsa a crímenes machistas que suele colgar el Ayuntamiento de Barcelona de su fachada.

En sus informes finales, la Fiscalía acusó a Torra de haberse instalado en la “insumisión institucional” cuando se negó a descolgar el lazo a favor de los presos del “procés” del Palau de la Generalitat, tras recalcar que no se le juzga por “colgar una pancarta” y que en ningún momento se ha “conculcado” el derecho del expresident a la libertad ideológica y de expresión. La fiscal trató de desacreditar además una de las principales bazas de la defensa, un informe del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa crítico con el papel de la justicia española en el procés, que alertó es “anecdótico”, atenta contra la separación de poderes y fue aprobado por solo 70 de los 324 miembros de este órgano “consultivo”.

Ello provocó la furibunda reacción de la defensa de Torra, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, quien arremetió contra la justicia española por su “odio” a Torra -”solo le falta pedir que lo quemen en la hoguera”, afirmó- y avisó a la Fiscalía de que no desoiga a organismos europeos: “no nos vayamos a encontrar un día sentados junto a Putin”.

Por su parte, Jorgue Diéguez, abogado de la acusación popular de la plataforma Impulso Ciudadano sostuvoque con su vídeo de esta mañana el propio expresident acreditó “de forma “palmaria y evidente” que desobedeció la orden judicial de retirar la pancarta.