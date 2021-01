Twitter cierra temporalmente la cuenta de una congresista republicana por alentar las teorías de fraude electoral

La red social Twitter ha decidido este domingo suspender de manera temporal la cuenta de la representante republicana por el estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, por “múltiples violaciones” de la política de “integridad cívica” de la plataforma por sus mensajes alentando las teorías infundadas de fraude electoral.

Entre los mensajes que Twitter considera que han violado la política de uso de la red social están una serie de ataques que Greene dedicó a uno de los altos funcionarios electorales del estado de Georgia, Gabriel Sterling, al que calificó de “estúpido” y ser responsable del “fraude” de las presidenciales y de la reciente derrota de los republicanos en ese estado durante la segunda vuelta electoral.

“Fueron todos ustedes los que se sentaron arrogantemente en sus traseros, negándose a escuchar a las personas que pagan, y no cambiaron nada en estas elecciones fraudulentas que volvieron azules los dos escaños rojos del Senado”, escribió.

Greene, quien calificó en Twitter a quienes asaltaron el Capitolio como “malos actores que tratan de secuestrar el movimiento” Make America Great Again (Haz América grande otra vez) “y hacer que parezca horrible”, ha pedido al Congreso de Estados Unidos que “actúe con rapidez” para “proteger la libertad de expresión”, tras ser expulsada durante 12 horas de Twitter.

“Los estadounidenses conservadores no deberían tener miedo a decir lo que piensan. No deberían tener miedo a ser cancelados por corporaciones estadounidenses. Los socialistas que quieren poner fin a su forma de vida no deberían asustarlos y someterlos”, ha expresado a través de un comunicado, del que se ha hecho echo la CNN.

Años antes de lograr sus escaño en la Cámara de Representantes, Green promovió las teorías conspirativas del movimiento de extrema derecha QAnon, que sitúa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como último bastión frente una camarilla de pedófilos asociados al Partido Demócrata.

Si bien la cuenta de Green ha sido cancelada durante doce horas, la semana pasada, unos 70.000 perfiles fueron expulsados de manera permanente al considerar Twitter que estaban dando pábulo y difundiendo teorías de la conspiración y material “dañino” relacionado con las tesis de la extrema derecha de QAnon.

A principios de mes, la citada red social ya suspendió de manera permanente también la cuenta oficial de Trump, quien había hecho de esta herramienta su principal plataforma de comunicación.

Twitter justificó su cierre alegando que el presidente de Estados Unidos estaba alentando con algunos de sus mensajes a quienes acudieron al Capitolio. Una medida que fue seguida a continuación por Facebook e Instagram, quienes también cancelaron los perfiles de Trump en estas plataformas.

