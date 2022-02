Vladimir Putin quiere reconocer las regiones de Donetsk y Luganks

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, comunicó ayer a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Olaf Scholz, su intención de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, según un comunicado del Kremlin.

“El presidente dijo que en un futuro próximo tiene intención de firmar el respectivo decreto”, dice la nota oficial.

Los líderes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), en el este de Ucrania, pidieron ayer a Putin que las reconozca como Estados independientes.

El pasado día 15, la Duma o cámara baja del Parlamento ruso le solicitó al presidente el reconocimiento de ambas entidades prorrusas.

Putin abordó ayer el reconocimiento de las entidades separatistas con el Consejo de Seguridad, ruso que apoyó esa decisión casi por unanimidad.

El líder ruso informó a Macron y Scholz sobre los resultados de la reunión ampliada del Consejo de Seguridad ruso, “en la que se examinó la situación actual en torno al Donbás en el contexto de la petición de la Duma del Estado sobre el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk”, dice la nota.

Putin recordó que ayer también recibió una solicitud sobre el reconocimiento de Donetsk y Lugansk a raíz de una “agresión militar de las autoridades ucranianas”, con “bombardeos masivos del territorio de Donbás, por los que sufre la población civil”.

Por su parte, Estados Unidos acusó ayer a Rusia en la OSCE de buscar “un pretexto para invadir más todavía Ucrania” y advirtió de que un reconocimiento por parte de Moscú de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk supondría una violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, informa Efe.

“Esto no es exageración. Esto no es histeria. Esto no es una provocación. A pesar de lo que Rusia intenta alegar, la fría y dura verdad es que Rusia está ahora mismo tratando de crear un pretexto para una acción militar”, indicó el representante de EEUU, Michael Carpenter, ante el Consejo Permanente de la organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Ucrania pidió ayer una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar medidas urgentes dirigidas a lograr una desescalada y pasos prácticos para garantizar la seguridad del país.

El ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, indicó en un tuit que Kiev invoca el artículo 6 del Memorándum de Budapest (firmado en 1994), que concedió a Ucrania garantías de seguridad a cambio de la renuncia al arsenal nuclear heredado de la antigua Unión Soviética.