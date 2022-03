Vuelven las marchas lentas de camiones en el octavo día de huelga del transporte

Los pequeños transportistas que secundan desde hace una semana un paro indefinido han vuelto este lunes a sacar los camiones a la calle, mientras el Gobierno se reúne con las grandes patronales del sector, pero no con la convocante de las movilizaciones. La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, convocante del paro, ha insistido este lunes a través de las redes sociales en que no volverán a la actividad hasta que sean "escuchados" y tengan "soluciones".

Mientras, las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transportes se han reunido esta mañana con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano sectorial de interlocución con el Gobierno, para estudiar la situación del sector. La reunión seguirá por la tarde.

La patronal Fenadismer, que forma parte del CNTC, ha manifestado su interés en "no levantarse de la mesa de negociación hasta que no existan medidas concretas". El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al Gobierno que anticipe medidas -"que ya están tardando"- para mejorar la situación de los sectores más afectados por la crisis, como el transporte, el agrícola o el pesquero, y que no espere al Consejo Europeo del próximo jueves y viernes, 24 y 25 de marzo. Sin embargo, la plataforma, que dice no sentirse representada por el CNTC, ha insistido en que la reunión se celebra "otra vez con la gente equivocada" y reitera que "se sigue perdiendo el tiempo y alargando este paro, que ya ha empezado a desabastecer mucha industria y a presionar a la Administración".

44 DETENIDOS DESDE EL INICIO DEL PARO. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 44 personas e investigado a otras 377 en los incidentes registrados desde el inicio de la huelga de transporte el pasado día 14 hasta las 8:00 horas de este lunes. Además, han escoltado a 1.893 convoyes de camiones con bienes de primera necesidad, según ha informado el Ministerio del Interior. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha opinado que la Policía tenía que haber actuado antes en la huelga de transportes porque no se puede permitir que el país esté parado.

INDUSTRIAS AFECTADAS. La factoría de Volkswagen Navarra ha parado este lunes la producción a consecuencia de la falta de piezas derivada del paro del transporte y está previsto que a las 22:00 horas se retome la producción y que este martes se trabaje con normalidad. La industria láctea ha perdido ya tres millones de litros de materia prima debido al paro y ha empezado a redistribuir leche entre fábricas para conseguir salvar la recogida en las zonas donde la protesta es más intensa.

Los puertos gallegos de A Coruña, Vigo, Burela y Celeiro han comenzado una nueva semana "catastrófica, con mucha incertidumbre y en la que llegan tarde a todo" ya que el ritmo de trabajo se ha frenado al 10 % de su funcionamiento habitual.

El presidente de la asociación de hostelería de Sevilla y provincia, Antonio Luque, ha alertado de que la situación del sector "comienza a ser insostenible" por la escasez de fruta, carne y pescado en los bares y restaurantes debido al paro, y advierte de que este empieza a ser global.

El presidente de la Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, ha confirmado que la actividad "está prácticamente paralizada" en todos los mataderos gallegos, especialmente en aquellos que mueven un mayor volumen de carne.

También este lunes, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha advertido de que algunas gasolineras de este tipo en Andalucía y Levante están empezando a tener problemas de suministro, lo que podría generalizarse si continúa el paro de los transportistas.

Así, la compañía de estaciones de servicio automáticas Plenoil ha comenzado a cerrar temporalmente algunas de sus gasolineras, nueve de las cuales están en la Región de Murcia, ante las dificultades para aprovisionarse de combustible con normalidad a consecuencia del paro.

Las hortalizas procedentes de Almería y los cítricos de Levante escasean este lunes en Mercabilbao, el gran centro de distribución de alimentos perecederos de Bilbao, aunque todavía no hay un producto que no se pueda encontrar porque "si no lo tiene uno, lo tiene otro".

Mercamadrid ha abierto este lunes con normalidad y con una importante presencia de agentes de la Policía Nacional, sin producirse incidencias en el acceso de mercancías de alimentos, que ha registrado un volumen de entradas similar a la de un lunes habitual.

Mercavalencia, por su parte, tiene asegurado el suministro de fruta y verdura con la producción local, excepto algún producto que se trae de Andalucía, así como el de pescado, ya que los puestos disponen de producto congelado. EFE