Ya se negocia para pactar la renovación de varios órganos constitucionales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, destensaron sus posiciones en torno a la renovación de los órganos constitucionales, salvo en la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sigue en el aire ya que los populares insisten en que deben ser los jueces quienes elijan a los magistrados y avisaron de que no negociarán todo en el mismo paquete.

Al mediodía de ayer se produjeron las primeras conversaciones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, que hablaron por teléfono después de que Casado propusiera a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso renovar ya los demás órganos constitucionales “como nos obliga la Constitución”, informa Efe.

El mismo día en que se presentan en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado de 2022 el Ejecutivo y el principal partido de la oposición tuvieron la primera interlocución para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

En el caso del Tribunal Constitucional hace ya casi dos años que concluyó el mandato de cuatro de los doce magistrados, mientras que la renovación del Defensor del Pueblo está pendiente desde hace más tiempo y Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017.

De momento, las conversaciones sobre la renovación de los veinte vocales del poder judicial, que cumplirá tres años de retraso el 4 de diciembre, no se abordarán y fuentes del PP avisaron de que tampoco informarán del día a día ni negociaran “todo en el mismo paquete”.

“A nosotros no nos van a mover de la defensa de la independencia del poder judicial, como le ha exigido la Comisión Europea ya por escrito en junio. Es su exclusiva responsabilidad este bloqueo”, le advirtió Casado a Sánchez en el Pleno mientras le reprochaba que incumpliera su promesa de “despolitizar la justicia”.

Durante este debate el jefe del Ejecutivo replicó a Casado que su compromiso es renovar “todos” los órganos constitucionales y le reclamó que “no tenga una visión ventajista de la normalidad democrática”.

“¿Por qué traiciona su propia palabra y no permite que los jueces elijan a los jueces? es que no lo entiende nadie”, le dijo Casado, aunque minutos después el ministro de la Presidencia se mostró “encantado” de que el PP quiera acercar posiciones y renovar no uno sino el conjunto de los órganos constitucionales cuyo plazo venció.

La vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, cree una “buena noticia” la reanudación de contactos entre el Gobierno y el PP para renovar los órganos constitucionales, y aunque los populares quieren dejar fuera al CGPJ, confía en que sea el “primer paso” de un acuerdo para “todos y cada uno de ellos”.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, Narbona subrayó que la interinidad que padecen estas instituciones es un asunto “muy serio”, porque el relevo lleva demasiado tiempo pendiente de un pacto que no acaba de llegar.

La responsabilidad de Sánchez. Desde Génova se considera que si Pedro Sánchez no acepta avanzar con esos otros órganos, quedará retratado como responsable del bloqueo institucional, según informaron a Europa Press fuentes populares.

La dirección del PP sostiene que esta oferta dejó “descolocado” al jefe del Ejecutivo, pero consideran que después el Gobierno “ha recogido el guante” con las declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunciando su disposición a llamar “hoy mismo” al PP.

“El Gobierno sabrá si quiere acordar la renovación de los otros tres órganos o no”, señalaron fuentes del PP, que consideran que si no haya avances, el Gobierno quedará retratado ante la opinión pública y dejará claro que es Sánchez “quién bloquea”.