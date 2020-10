A morte de catro persoas con coronavirus eleva o total de vítimas a 773 en Galicia

SANTIAGO. EP. A Consellería de Sanidade notificou na tarde deste mércores catro novas mortes en Galicia con coronavirus, o que eleva o total de vítimas mortais até 773 desde o inicio da pandemia. En concreto, trátase de: unha muller de 66 anos que estaba ingresada no CHOP de Pontevedra; unha muller de 91 anos e home de 81 anos, ingresados no Hospital de Verín; así como unha muller de 90 anos no Chuvi de Vigo. Todos presentaban patoloxías previas. De tal forma, o número de falecidos diagnosticados con coronavirus desde o comezo da 'nova normalidade' ascende a 152 en Galicia. A primeira morte deste período foi a dunha muller o 7 de agosto. Antes diso, a Comunidade galega encadeara case dous meses --desde o 10 de xuño-- sen decesos relacionados co coronavirus.