A Pobra, O Grove y Carballeda mantienen las restricciones máximas, que se aplicarán también en Cualedro

El subcomité clínico que asesora a la Xunta de Galicia en la gestión de la pandemia ha acordado este viernes el establecimiento del nivel máximo de restricciones en cuatro ayuntamientos gallegos a partir de las 00.00 horas del lunes 19 de abril. En concreto, tres municipios ya se encontraban en este nivel --A Pobra do Caramiñal (incidencia de 503 casos por cien mil habitantes a 14 días), O Grove (601) y Carballeda (1.400)--, y seguirán en él. A ellos se suma Cualedro (179), cuya incidencia disparada en los últimos días le hace establecer el cierre perimetral como medida de prevención. Así, con respecto al comité del martes, hay un ayuntamiento más en máximas restricciones.

Por lo que respecta al nivel alto, a partir del lunes habrá nueve ayuntamientos en este nivel, lo que supone una bajada de uno con respecto a los acordados el pasado martes. En concreto, hay siete que se mantienen invariables: Cortegada, O Barco, Padrenda, Rubiá, Barreiros, Boimorto y Boiro. Se añaden dos, uno que sube del nivel medio: Cambre; y otro nuevo: Lobeira. Y salen de la lista anterior Monterrei y Carral y A Illa --estos dos últimos pasan a medio--.

Finalmente, en nivel medio quedarán 24 municipios, frente a los 18 que eran el martes --un incremento de seis--. Se mantienen en las restricciones correspondientes a este nivel O Irixo, A Pobra do Brollón, Meira, Trabada, Ribeira, Muxía, Ortigueira, Marín, Meis, Gondomar, Vilanova de Arousa, Vilaboa, Sanxenxo, Soutomaior, Ribadumia, Meaño y As Neves. Del nivel alto bajan a este medio Carral y A Illa de Arousa. Y en él entran por primera vez As Pontes, Cambados, Catoira, Cangas y Vilagarcía de Arousa.

MÁS DE 25.000 PERSONAS LLAMADAS A CRIBADOS. Por otro lado, para decidir cómo aplicar cada nivel de restricciones, la Xunta seguirá desarrollando cribados para tratar de detectar tempranamente los casos de COVID en Galicia y frenar la expansión del virus. Así, el próximo fin de semana más de 25.000 personas están llamadas a participar en los cribados que pretenden identificar nuevos casos asintomáticos entre la población.

Así, junto al cribado de más de 10.000 personas, de entre 20 y 40 años, que arrancó el pasado lunes en la ciudad de A Coruña, la Dirección Xeral de Saúde Pública convocará este fin de semana en el ayuntamiento de Cambre a otras 3.000 personas, de entre 40 y 59 años, para la realización de pruebas diagnósticas.

Además, 900 vecinos del ayuntamiento de Rois, con edades comprendidas entre los 18 y los 74 años, en los ayuntamientos de O Barco, Cualedro y Rubiá; y a 3.100 personas del ayuntamiento pontevedrés de Vilanova de Arousa.

En lo que atañe al área sanitaria de Vigo, se decidió realizar pruebas PCR al grupo de población con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años. De este modo, cerca de 4.000 vigueses están llamados a participar en los cribados de este fin de semana.

Por otra parte, en la jornada de este sábado, en el área sanitaria de Lugo, se citarán a 400 personas del ayuntamiento de Meira y, a otras 400 personas de Ortigueira.