A Xunta baralla equiparar o horario de taperías ao de restaurantes e ampliar o aforamento na hostalaría

SANTIAGO. EP. O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que se baralla a posibilidade de equiparar o horario de taperías e mesóns ao dos restaurantes e ampliar o aforamento en locais de hostalaría se a situación epidemiolóxica avanza favorablemente. Nunha entrevista concedida á Radio Galega, recollida por Europa Press, lembrou que o vindeiro mércores se reunirá o comité de expertos que asesora ao Goberno galego e que unha das medidas que se atopan sobre a mesa é "achegar o horario de taperías e mesóns", cuxo peche está establecido ás 23,00 horas, ao dos restaurantes, que poden permanecer abertos até as 1,00 horas.

En todo caso, sinalou que os primeiros locais deberían cumprir determinadas condicións para ampliar o seu horario de apertura, como dispor dun sistema de reservas e un comedor separado e apuntou que se podería ampliar o aforamento dos locais de hostalaría se se pode garantir a circulación de aire, para o que defendeu a instalación de medidores de CO2.

Respecto dos establecementos de lecer nocturno, Rueda destacou que se descoñece a data na que o Goberno avalará a súa reapertura, pero lembrou que en Galicia levará a cabo unha proba piloto o próximo 12 de xuño para que poida reiniciarse a actividade de xeito "inmediato" e "seguro" unha vez que se permita.

Así, indicou que as medidas de seguridade expostas para a proba, que inclúen aforamentos reducidos, rexistro de clientes, medidores de CO2 e probas PCR, poderían flexibilizarse ou endurecerse unha vez que se reabran estes locais en función da evolución epidemiolóxica. En canto á partida de 4 millóns de euros anunciada para compensar os meses que o sector permaneceu sen actividade, afirmou que se busca a convocatoria inmediata das axudas para que se poidan pedir desde xuño e empezar a abonarse entre ese mes e o seguinte.

O tamén conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo confiou en que o avance da vacinación contra a covid-19 permita celebrar en xullo ou agosto eventos con até 10.000 persoas, "aforamentos implanteables hai tempo", en recintos ao aire libre que conten con "varias posibilidades de acceso e evacuación" e con medidas como o uso de máscara.

TURISMO

O titular de Turismo tamén avanzou que o plan para captar visitantes volverá pasar por reivindicar Galicia como un destino "seguro" e mostrouse "optimista" ao confiar en que este verán se rexistre unha afluencia similar á dese período do pasado ano "sen ter as malas situacións de despois". De feito, constatou que o sector comezou a recibir reservas para os meses de verán.

Así mesmo, o vicepresidente primeiro do Goberno galego previu que este mes se finalice o abono das axudas do segundo plan de rescate a sectores afectados pola pandemia e que en xuño se faga efectivo o pago da liña que sufragarán os 58 concellos que se adheriron ao mecanismo que permite que a Xunta tramite os seus apoios. Sobre a terceira liña de rescate, habilitada co fondo de 11.000 millóns de euros que o Goberno destina a estes sectores a través das comunidades, indicou que se convocará leste mesmo mes.

En relación ás negociacións co Goberno para alcanzar un acordo sobre o artigo 5 da lei galega de saúde, que foi suspendido tras interporse un recurso de inconstitucionalidade, lamentou que o avance sexa "moi lento". Con todo, apuntou que o acordo podería alcanzarse no marco dunha comisión técnica previa que expuxo crear o Executivo central e denunciou que Galicia representa "a única comunidade á que se presentou este recurso" a pesar de que "Aragón ten unha lei practicamente idéntica" á galega.

VACINACIÓN

En canto ao proceso de vacinación, reiterou que se prevé concluír o proceso de administración de dose ao colectivo de 50 a 59 anos entre finais deste mes e principios de xuño e empezar durante este último co grupo de 40 e 49 anos. Ademais, confiou en que se autorice inocular a segunda dose da vacina de AstraZeneca aos menores de 60 anos que xa recibiron a primeira, unha decisión que se tomará esta semana.

Adicionalmente, valorou que o Goberno remitise unha proposta ás comunidades sobre o protocolo de seguridade para o próximo curso e explicou que os técnicos da Xunta comezaron a analizala. No entanto, defendeu que o Executivo central debe realizar unha achega de fondos para apoiar a adaptación dos centros educativos á situación actual, como realizou o pasado curso.

Alfonso Rueda tamén afirmou que o Executivo central deberá ser "rápido" ao abonar o importe da liquidación do IVE de 2017 á comunidade como tamén "o foi para subtraelo" despois de que o Supremo dese a razón ao recurso interposto pola Xunta respecto diso. Ademais, criticou que o Goberno deseñase a reforma do réxime especial de traballadores autónomos "de costas" aos mesmos e a "falta de transparencia" do paquete de reforma fiscal e laboral remitido a Bruxelas.

LEI DE CAMBIO CLIMÁTICO

Tamén lamentou que a recentemente aprobada Lei de cambio climático e transición enerxética conte con obxectivos ambientais que "non son ambiciosos" e poida afectar "á viabilidade" de empresas "importantes". Rueda tamén remarcou a necesidade de que todas as administracións consensúen unha folla de ruta para facer efectivo o Pacto de Estado por Ferrol exposto pola Xunta e confiou na "receptividade do Goberno" respecto diso.

Dada situación da planta de Alcoa en San Cibrao, reprochou que o Goberno "poña en risco a viabilidade de empresas" por "o seu empeño de non modificar o estatuto do consumidor electrointensivo" e que a multinacional "non se porte con transparencia" ao "buscar o seu beneficio". Por iso, recoñeceu ser "pouco optimista" a pesar de "manter a esperanza de buscar unha solución".